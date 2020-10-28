Сеть книжных магазинов «Республика» намерена объявить себя банкротом

В августе 2019 г. пресс-служба «Республики» сообщала о том, что должность гендиректора сети занял Михаил Ахмедов, который до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. Он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет. Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, поясняла тогда пресс-служба «Республики». Уже в октябре того же года Михаил Ахмедов покинул пост гендиректора сети магазинов. Должность занял Илья Тимченко. До этого он занимал руководящие должности в сетях магазинов электроники «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter», которые на настоящий момент закрыты.