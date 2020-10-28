Сеть книжных магазинов «Республика» намерена объявить себя банкротом
Сеть книжных магазинов «Республика», основанная в 2006 г. владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым, планирует объявить себя банкротом. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Соответствующее намерение о банкротстве также опубликовано на сайте Федресурса. Такое решение компания приняла из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, который «нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию «Республики».
«Первая волна новостей о пандемии в начале марта привела к снижению трафика в магазинах, в особенности находящихся в ТЦ. Уже к середине марта, еще до введения ограничительных мер, просадка была более чем существенной, а к концу месяца по отдельным точкам доходила до 90%. С 29 марта по 1 июня — более двух месяцев — все розничные магазины сети простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки», — сказал представитель.
Спрос в онлайн-сегменте вырос, но рост был не сопоставим с размером убытков, отметили в компании. Часть расходов на аренду компании удалось сократить благодаря пониманию со стороны ряда арендодателей, однако значительную часть магазинов все же пришлось закрыть.
Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов». Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
В августе 2019 г. пресс-служба «Республики» сообщала о том, что должность гендиректора сети занял Михаил Ахмедов, который до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. Он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет. Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, поясняла тогда пресс-служба «Республики». Уже в октябре того же года Михаил Ахмедов покинул пост гендиректора сети магазинов. Должность занял Илья Тимченко. До этого он занимал руководящие должности в сетях магазинов электроники «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter», которые на настоящий момент закрыты.