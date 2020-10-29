ГК «Самолет» начала торги на Московской бирже
ГК «Самолет» начала торги на Московской бирже. Первая сделка прошла по цене 969 руб. за бумагу
Торги акциями ГК «Самолет» начались на Московской бирже под тикером «SMLT», торжественная церемония транслировалась на канале «Московской биржи». Первая сделка прошла по цене 969 руб. за бумагу при установленной цене размещения акций по цене 950 руб. за бумагу.
Рыночная капитализация компании на дату начала торгов составила приблизительно 57 млрд руб. Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. По словам финансового директора ГК «Самолет» Андрея Пахоменко, спрос сложился очень быстро, книга была заполнена на 100% за три дня.
Групп «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и области. Крупнейшие акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Портфель проектов компании составляет более 15 млн кв. м. В ходе подготовки к IPO консалтинговая компания Cushman & Wakefield оценила активы «Самолета» в более чем 200 млрд руб.