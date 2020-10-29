ГК «Самолет» начала торги на Московской бирже

Рыночная капитализация компании на дату начала торгов составила приблизительно 57 млрд руб. Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. По словам финансового директора ГК «Самолет» Андрея Пахоменко, спрос сложился очень быстро, книга была заполнена на 100% за три дня.