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Путин назвал оправданным привлечение частного капитала в оборонную сферу

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Президент России Владимир Путин назвал оправданным привлечение частного капитала в оборонную сферу. Об этом российский президент заявил во время дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовёт!» 29 октября. 

«Даже в оборонной сфере “Ростех” привлекает частный капитал и частные компании, в том числе и высокотехнологичные. Здесь нет ничего необычного. Но вот что необычно для нас — это то, что в некоторых случаях “Ростех” идёт даже на передачу контрольных пакетов в тех предприятиях, которые в значительной степени работают на поддержание обороноспособности государства », — отметил Путин. 

«До сих пор все это было оправданно», — сказал президент.

«Аккуратно было сделано, но оправданно, эти предприятия уже с частным капиталом и частные инвесторы обеспечивают необходимые вливания финансовые, инвестиции, переводят практически работающие предприятия на новый технологический уровень, и работают достаточно эффективно», — подчеркнул Путин.

Менять тактику российские власти не намерены. «Вот так аккуратненько будем действовать и дальше», — пообещал президент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных