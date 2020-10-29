Путин назвал оправданным привлечение частного капитала в оборонную сферу

«Даже в оборонной сфере “Ростех” привлекает частный капитал и частные компании, в том числе и высокотехнологичные. Здесь нет ничего необычного. Но вот что необычно для нас — это то, что в некоторых случаях “Ростех” идёт даже на передачу контрольных пакетов в тех предприятиях, которые в значительной степени работают на поддержание обороноспособности государства », — отметил Путин.