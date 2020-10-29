Путин назвал оправданным привлечение частного капитала в оборонную сферу
Президент России Владимир Путин назвал оправданным привлечение частного капитала в оборонную сферу. Об этом российский президент заявил во время дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовёт!» 29 октября.
«Даже в оборонной сфере “Ростех” привлекает частный капитал и частные компании, в том числе и высокотехнологичные. Здесь нет ничего необычного. Но вот что необычно для нас — это то, что в некоторых случаях “Ростех” идёт даже на передачу контрольных пакетов в тех предприятиях, которые в значительной степени работают на поддержание обороноспособности государства », — отметил Путин.
«До сих пор все это было оправданно», — сказал президент.
«Аккуратно было сделано, но оправданно, эти предприятия уже с частным капиталом и частные инвесторы обеспечивают необходимые вливания финансовые, инвестиции, переводят практически работающие предприятия на новый технологический уровень, и работают достаточно эффективно», — подчеркнул Путин.
Менять тактику российские власти не намерены. «Вот так аккуратненько будем действовать и дальше», — пообещал президент.