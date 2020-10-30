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В регионах России из аптек пропало применяемое при коронавирусе лекарство

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В нескольких российских регионах, в том числе, и в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат, входящий в перечень жизненно важных, который применяют при заболевании коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков DSM Group.

Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, дефицит которого обнаружился в нескольких регионах, содержится в препаратах «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленкос нео», «Гемапаксан» и др. Эти препараты предназначаются, например, для снижения свертываемости крови, а также рисков образования тромбов. Данные препараты также назначались для лечения осложнений после коронавируса.

Как рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк, продажи, например, «Клексана» по России в октябре упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%.

Ранее в НМИЦ гематологии сообщили, что в число дефицитных сейчас входят 26 жизненно важных препаратов. Онкологи отмечают, что трудно достать лекарства без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна. Специалисты НИУ ВШЭ в своем исследовании подтвердили: в Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты «Ривароксабан», «Олапариб» и «Дабрафениб», в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных