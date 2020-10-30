В регионах России из аптек пропало применяемое при коронавирусе лекарство

В нескольких российских регионах, в том числе, и в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат, входящий в перечень жизненно важных, который применяют при заболевании коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков DSM Group.