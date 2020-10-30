В регионах России из аптек пропало применяемое при коронавирусе лекарство
Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, дефицит которого обнаружился в нескольких регионах, содержится в препаратах «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленкос нео», «Гемапаксан» и др. Эти препараты предназначаются, например, для снижения свертываемости крови, а также рисков образования тромбов. Данные препараты также назначались для лечения осложнений после коронавируса.
Как рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк, продажи, например, «Клексана» по России в октябре упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%.
Ранее в НМИЦ гематологии сообщили, что в число дефицитных сейчас входят 26 жизненно важных препаратов. Онкологи отмечают, что трудно достать лекарства без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна. Специалисты НИУ ВШЭ в своем исследовании подтвердили: в Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты «Ривароксабан», «Олапариб» и «Дабрафениб», в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.