Костин рассказал об участии ВТБ в строительстве метро в Санкт-Петербурге

«Там требуется, по существу, заново создавать компанию, и мы планируем, что такая совместная компания может быть создана с правительством Санкт-Петербурга. И мы займемся там не только и столько финансированием, сколько, собственно, самим строительством метрополитена», — заявил он. По его словам, новая компания потребовалась, потому что та, что занималась строительством петербуржского метро ранее, находится в состоянии банкротства.