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Костин рассказал об участии ВТБ в строительстве метро в Санкт-Петербурге

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ВТБ совместно с правительством Санкт-Петербурга создаст компанию, которая займется строительством метро в северной столице, и примет участие в финансировании этого проекта, рассказал в ходе брифинга в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» глава кредитной организации Андрей Костин.

«Там требуется, по существу, заново создавать компанию, и мы планируем, что такая совместная компания может быть создана с правительством Санкт-Петербурга. И мы займемся там не только и столько финансированием, сколько, собственно, самим строительством метрополитена», — заявил он. По его словам, новая компания потребовалась, потому что та, что занималась строительством петербуржского метро ранее, находится в состоянии банкротства. 

Костин отметил, что основные средства на строительство должны поступать из бюджета Санкт-Петербурга, однако ВТБ готов стать кредитором компании, которая на первоначальной стадии потребует инвестиций, в том числе на обновление производственных мощностей и оборудования.

Кроме того, в ближайшие годы ВТБ примет участие в работе по строительству продолжения Западного скоростного диаметра (ЗСД), соединяющегося с Витебской развязкой, а затем — в строительстве широтных магистралей. «Если мы все это сделаем плюс метро, я думаю, проблемы транспортной города Питера будут решены на многие-многие годы», — заявил Костин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных