Костин рассказал об участии ВТБ в строительстве метро в Санкт-Петербурге
ВТБ совместно с правительством Санкт-Петербурга создаст компанию, которая займется строительством метро в северной столице, и примет участие в финансировании этого проекта, рассказал в ходе брифинга в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» глава кредитной организации Андрей Костин.
«Там требуется, по существу, заново создавать компанию, и мы планируем, что такая совместная компания может быть создана с правительством Санкт-Петербурга. И мы займемся там не только и столько финансированием, сколько, собственно, самим строительством метрополитена», — заявил он. По его словам, новая компания потребовалась, потому что та, что занималась строительством петербуржского метро ранее, находится в состоянии банкротства.
Костин отметил, что основные средства на строительство должны поступать из бюджета Санкт-Петербурга, однако ВТБ готов стать кредитором компании, которая на первоначальной стадии потребует инвестиций, в том числе на обновление производственных мощностей и оборудования.
Кроме того, в ближайшие годы ВТБ примет участие в работе по строительству продолжения Западного скоростного диаметра (ЗСД), соединяющегося с Витебской развязкой, а затем — в строительстве широтных магистралей. «Если мы все это сделаем плюс метро, я думаю, проблемы транспортной города Питера будут решены на многие-многие годы», — заявил Костин.