Состояние 10 богатейших людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США
Совокупное состояние 10 богатейших людей мира увеличилось более чем на $33 млрд после закрытия торгов на американских биржах в среду, сообщает Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга Real-Time.
На первой строчке в списке находится гендиректор Amazon Джефф Безос, его состояние увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, его состояние выросло на $3,6 млрд, до $119,5 млрд. На третьем месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс, к его состоянию прибавилось $668 млн (до $115,9 млрд), а у находящего на четвертой строчке рейтинга главы Facebook Марка Цукерберга состояние увеличилось на $8 млрд, до $105,5 млрд.
При этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, занимающий пятое место в списке, потерял после закрытия торгов $547 млн, его состояние составило $93,1 млрд. Также потерял глава инвесткомпании Berskhire Hathaway Уоррен Баффетт (шестое место в списке): потери составили $291 млн, его состояние насчитывает $78 млрд; основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место в рейтинге) потерял $379 млн, его состояние составило — $75,1 млрд.
При этом состояния еще трех участников рейтинга из первой десятки также выросли после закрытия торгов. Среди них — сооснователь Google Ларри Пейдж (+$4 млрд, $77 млрд); сооснователь Google Сергей Брин (+$3,8 млрд, $74,9 млрд); основатель Reliance Industries Мукеш Амбани (+$4 млрд, $74,1 млрд).