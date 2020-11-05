Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Состояние 10 богатейших людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США

Ведомости

Совокупное состояние 10 богатейших людей мира увеличилось более чем на $33 млрд после закрытия торгов на американских биржах в среду, сообщает Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга Real-Time.

На первой строчке в списке находится гендиректор Amazon Джефф Безос, его состояние увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, его состояние выросло на $3,6 млрд, до $119,5 млрд. На третьем месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс, к его состоянию прибавилось $668 млн (до $115,9 млрд), а у находящего на четвертой строчке рейтинга главы Facebook Марка Цукерберга состояние увеличилось на $8 млрд, до $105,5 млрд.

При этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, занимающий пятое место в списке, потерял после закрытия торгов $547 млн, его состояние составило $93,1 млрд. Также потерял глава инвесткомпании Berskhire Hathaway Уоррен Баффетт (шестое место в списке): потери составили $291 млн, его состояние насчитывает $78 млрд; основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место в рейтинге) потерял $379 млн, его состояние составило — $75,1 млрд.

При этом состояния еще трех участников рейтинга из первой десятки также выросли после закрытия торгов. Среди них — сооснователь Google Ларри Пейдж (+$4 млрд, $77 млрд); сооснователь Google Сергей Брин (+$3,8 млрд, $74,9 млрд); основатель Reliance Industries Мукеш Амбани (+$4 млрд, $74,1 млрд).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных