Состояние 10 богатейших людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США

На первой строчке в списке находится гендиректор Amazon Джефф Безос, его состояние увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, его состояние выросло на $3,6 млрд, до $119,5 млрд. На третьем месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс, к его состоянию прибавилось $668 млн (до $115,9 млрд), а у находящего на четвертой строчке рейтинга главы Facebook Марка Цукерберга состояние увеличилось на $8 млрд, до $105,5 млрд.