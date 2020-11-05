СМИ узнали о планах сократить рабочие часы и зарплаты в головном офисе «Лукойла»

На сокращенную пятидневку с октября уже перевела сотрудников своего центрального офиса «Роснефть». Теперь она длится 30 часов. В компании подчеркивали, что это временная мера и она не распространяется на сотрудников производственных подразделений. Это сделано, в том числе, потому, что более 80% сотрудников головного офиса работают удаленно. Сроки такого формата работы не сообщались.