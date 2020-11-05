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СМИ узнали о планах сократить рабочие часы и зарплаты в головном офисе «Лукойла»

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Сотрудников головного офиса «Лукойла» в Москве в 2021 г. переведут на сокращенную рабочую неделю с урезанием зарплат, сообщает «Интерфакс»  со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, рабочую неделю сократят до 35 часов, а зарплаты урежут на 10%. Как рассказали агентству, руководство компании прорабатывает этот вопрос на фоне нестабильности на нефтяном рынке и снижения спроса на топливо с целью повысить финансовую устойчивость и эффективность аппарата управления.

О том, что «Лукойл» планирует оптимизировать свой центральный аппарат, выведя половину его сотрудников из Москвы с понижением зарплат, в начале октября сообщала газета «Коммерсантъ». Тех, кого выведут из центрального аппарата, сообщали собеседники издания, включат в отдельный центр поддержки бизнеса, распределенный по регионам. Он будет заниматься вопросами, не связанными с разведкой, добычей и переработкой нефти. Эти вопросы останутся в ведении центрального аппарата.

По данным источников газеты, на переводе части сотрудников в регионы или на найме там новых на более низкую зарплату компания сможет сэкономить 20–25% затрат. Как сильно при этом снизят оклады, не сообщалось.

На сокращенную пятидневку с октября уже перевела сотрудников своего центрального офиса «Роснефть». Теперь она длится 30 часов. В компании подчеркивали, что это временная мера и она не распространяется на сотрудников производственных подразделений. Это сделано, в том числе, потому, что более 80% сотрудников головного офиса работают удаленно. Сроки такого формата работы не сообщались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных