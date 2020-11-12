Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд рублей в преддверии IPO
Онлайн-ритейлер Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд руб., который возник из-за разрыва соглашения в сентябре этого года. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель онлайн-ритейлера и подтвердили в пресс-службе кредитной организации.
«Ozon и "Сбер" разрешили разногласия, связанные с соглашением о намерениях, которое ранее было заключено между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком. Компании сообщают, что разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — сказал представитель Ozon. В пресс-службе «Сбера» также сообщили, что у компании нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению и связанных с ними выплат.
«Сбер и Ozon продолжают развивать сотрудничество по различным направлениям», — отметили в кредитной организации.
Ozon в конце сентября расторг соглашение со Сбербанком, говорится в проспекте эмиссии, подготовленному к возможному IPO ритейлера на бирже Nasdaq. Суть соглашения не раскрывается, однако в проспекте указывается, что соглашение было заключено между основными акционерами Ozon, которыми являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok (каждый владеет примерно по 40% ритейлера), Сбербанком и материнской компанией SberCIB.
За разрыв соглашения «Сбер» требовал от ритейлера 1 млрд руб. компенсации. Ozon заявлял, что не обязан платить эти средства. Представители Ozon, «Системы» и Baring Vostok не стали комментировать суть разорванного соглашения. В проспекте также упоминалось, что «Сбер» является кредитором Ozon. В марте онлайн-ритейлер получил кредит от госбанка на сумму 6 млрд руб. сроком на 1 год под 15% годовых.
В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что «Сбер» может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства. О том, что Ozon готовится провести IPO в США, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американская компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн. Сама компания пока не определила количество акций, которое планирует разместить и ценовой диапазон. Если IPO ритейлера состоится, то это будет первое размещение российской компании на американских фондовых рынках с мая 2019 г., сообщал WSJ.