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Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд рублей в преддверии IPO

Ведомости

Онлайн-ритейлер Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд руб., который возник из-за разрыва соглашения в сентябре этого года. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель онлайн-ритейлера и подтвердили в пресс-службе кредитной организации. 

«Ozon и "Сбер" разрешили разногласия, связанные с соглашением о намерениях, которое ранее было заключено между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком. Компании сообщают, что разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — сказал представитель Ozon. В пресс-службе «Сбера» также сообщили, что у компании нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению и связанных с ними выплат.

«Сбер и Ozon продолжают развивать сотрудничество по различным направлениям», — отметили в кредитной организации. 

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Ozon в конце сентября расторг соглашение со Сбербанком, говорится в проспекте эмиссии, подготовленному к возможному IPO ритейлера на бирже Nasdaq.  Суть соглашения не раскрывается, однако в проспекте указывается, что соглашение было заключено между основными акционерами Ozon, которыми являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok (каждый владеет примерно по 40% ритейлера), Сбербанком и материнской компанией SberCIB.

За разрыв соглашения «Сбер» требовал от ритейлера 1 млрд руб. компенсации. Ozon заявлял, что не обязан платить эти средства. Представители Ozon, «Системы» и Baring Vostok не стали комментировать суть разорванного соглашения. В проспекте также упоминалось, что «Сбер» является кредитором Ozon. В марте онлайн-ритейлер получил кредит от госбанка на сумму 6 млрд руб. сроком на 1 год под 15% годовых.

В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что «Сбер» может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства. О том, что Ozon готовится провести IPO в США, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американская компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн. Сама компания пока не определила количество акций, которое планирует разместить и ценовой диапазон. Если IPO ритейлера состоится, то это будет первое размещение российской компании на американских фондовых рынках с мая 2019 г., сообщал WSJ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных