Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд рублей в преддверии IPO

В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что «Сбер» может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства. О том, что Ozon готовится провести IPO в США, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американская компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн. Сама компания пока не определила количество акций, которое планирует разместить и ценовой диапазон. Если IPO ритейлера состоится, то это будет первое размещение российской компании на американских фондовых рынках с мая 2019 г., сообщал WSJ.