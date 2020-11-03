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Ozon сообщил о претензиях Сбербанка на 1 млрд рублей

Ведомости

Онлайн-ритейлер Ozon в сентябре 2020 г. расторг соглашение со Сбербанком, говорится в проспекте эмиссии, подготовленному к возможному IPO ритейлера на бирже Nasdaq. Суть соглашения не раскрывается, однако в проспекте указывается, что соглашение было заключено между основными акционерами Ozon, которыми являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok (каждый владеет примерно по 40% ритейлера), Сбербанком и материнской компанией SberCIB. 

За разрыв соглашения Сбербанк требует от ритейлера 1 млрд руб. компенсации. Ozon считает, что не обязан платить эти средства, указывается в проспекте. 

«Мы предоставили объяснение, почему мы считаем, что мы не обязаны платить какой-либо сбор за разрыв. Если Сбербанк России продолжит настаивать на выплате комиссии за расторжение договора и мы не сможем мирно прийти к решению, то окончательная сумма комиссии за расторжение договора, если таковая имеется, будет определена в арбитражном разбирательстве», — говорится в проспекте. 

Представитель Ozon от комментариев отказался, также поступили и представители «Системы» и Baring Vostok. В Сбербанке на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили. 

В проспекте также упоминается, что Сбербанк является кредитором Ozon. В марте онлайн-ритейлер получил кредит от госбанка на сумму 6 млрд руб. сроком на 1 год под 15% годовых.

В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства. О том, что Ozon готовится провести IPO в США, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американская компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн. Сама компания пока не определила количество акций, которое планирует разместить, и ценовой диапазон. Если IPO ритейлера состоится, то это будет первое размещение российской компании на американских фондовых рынках с мая 2019 г., сообщал WSJ. 

Ранее по теме: Ozon намерен провести IPO на бирже NASDAQ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных