Ozon намерен провести IPO на бирже NASDAQ
Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США на проведение первичного публичного размещения (IPO). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Ozon намерен разместить свои американские депозитарные акции (ADS) на бирже NASDAQ Global Select Market.
Организаторами выбраны банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены.
В октябре Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники о том, что Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года. Как уточняло издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г. Стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд, писал WSJ.
Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.