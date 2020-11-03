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Ozon намерен провести IPO на бирже NASDAQ

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Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США на проведение первичного публичного размещения (IPO). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Ozon намерен разместить свои американские депозитарные акции (ADS) на бирже NASDAQ Global Select Market.

Организаторами выбраны банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены.

В октябре Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники о том, что Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года. Как уточняло издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г. Стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд, писал WSJ.

Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных