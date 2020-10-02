Ozon подтвердил планы о проведении IPO в США

Ozon подтвердил планы о проведении IPO в СШАЭто может стать первым IPO российской компании в США с мая 2019 года
Российский онлайн-ритейлер Ozon подтвердил намерение о проведении первичного публичного размещения (IPO) в США. Компания представила проект заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Ожидается, что IPO состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, при условии соблюдения рыночных и других условий.
«Ozon конфиденциально представила проект заявления о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») в отношении предлагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций», — говорится в сообщении. Предполагаемое количество размещаемых акций и их ценовой диапазон пока не определены, уточняют в компании.
1 октября Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники о том, что Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года. Как уточняло издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г. Стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд, писал WSJ. Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения.
О том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет около 40% акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционного фонда Baring Vostok.
Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Темпы роста оборота Ozon во II квартале оказались выше, чем у крупнейшего в России маркетплейса Wildberries: его оборот во II квартале вырос на 123%, в то время как у Ozon – на 188% — до 45,8 млрд руб. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, что на 132% чем за аналогичный период прошлого года.
В том же квартале доля оборота от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% ,что, как полагают в компании, свидетельствуют об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс.
В июне 2020 г. среднемесячная аудитория маркетплейса по собственным данным компании составила 42 млн уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 млн годом ранее. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 16 000 точек выдачи заказов по всей стране.
В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, по данным собеседников агентства, Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций.