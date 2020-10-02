Ozon подтвердил планы о проведении IPO в США

Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Темпы роста оборота Ozon во II квартале оказались выше, чем у крупнейшего в России маркетплейса Wildberries: его оборот во II квартале вырос на 123%, в то время как у Ozon – на 188% — до 45,8 млрд руб. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, что на 132% чем за аналогичный период прошлого года.