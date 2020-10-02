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Ozon подтвердил планы о проведении IPO в США

Это может стать первым IPO российской компании в США с мая 2019 года
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon подтвердил намерение о проведении первичного публичного размещения (IPO) в США. Компания представила проект заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Ожидается, что IPO состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, при условии соблюдения рыночных и других условий.

«Ozon конфиденциально представила проект заявления о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») в отношении предлагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций», — говорится в сообщении. Предполагаемое количество размещаемых акций и их ценовой диапазон пока не определены, уточняют в компании.

1 октября Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники о том, что Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года. Как уточняло издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г. Стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд, писал WSJ. Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения.

О том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет около 40% акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционного фонда Baring Vostok.

Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Темпы роста оборота Ozon во II квартале оказались выше, чем у крупнейшего в России маркетплейса Wildberries: его оборот во II квартале вырос на 123%, в то время как у Ozon – на 188% — до 45,8 млрд руб. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, что на 132% чем за аналогичный период прошлого года.

В том же квартале доля оборота от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% ,что, как полагают в компании, свидетельствуют об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс.

В июне 2020 г. среднемесячная аудитория маркетплейса по собственным данным компании составила 42 млн уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 млн годом ранее. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 16 000 точек выдачи заказов по всей стране.

В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, по данным собеседников агентства, Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций.

Ранее по теме: WSJ: Ozon готовится к проведению IPO в США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных