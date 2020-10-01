WSJ: Ozon готовится к проведению IPO в США

О том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет 43% пакетом акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционный фонд Baring Vostok. В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, по данным собеседников агентства, Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций.