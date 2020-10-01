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WSJ: Ozon готовится к проведению IPO в США

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Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняет издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г. 

По данным издания, стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд. Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения. Компания уже уведомила в конфиденциальном порядке федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

О том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет 43% пакетом акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционный фонд Baring Vostok. В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, по данным собеседников агентства, Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций.

Ozon — это старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России по данным Data Insight за 2019 г. Он уступает только Wildberries и «Ситилинку».

В том же квартале доля оборота от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% ,что, как полагают в компании, свидетельствуют об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных