Продавцы на Ozon близки к «Открытию»Банк начал выдавать экспресс-кредиты партнерам крупнейшего российского маркетплейса
Ozon расширил программу кредитования продавцов. Теперь они, помимо займов от микрофинансовых компаний, могут получить экспресс-кредит от банка «Открытие» – до 10 млн руб. с процентной ставкой от 9,5% годовых на срок до двух лет. Залогом по кредиту станут товары, находящиеся на складах Ozon.
«Основное преимущество в том, что весь процесс кредитования проходит онлайн: от этапа подачи заявки до выдачи, – объясняет директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Елена Куроптева. – Несомненным плюсом является также то, что клиенту не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя». В банке отмечают, что реализация совместного проекта дает возможности всем участникам для роста бизнеса своих клиентов за счет использования дополнительных кредитных ресурсов.