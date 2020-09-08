Продавцы на Ozon близки к «Открытию»

«Основное преимущество в том, что весь процесс кредитования проходит онлайн: от этапа подачи заявки до выдачи, – объясняет директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Елена Куроптева. – Несомненным плюсом является также то, что клиенту не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя». В банке отмечают, что реализация совместного проекта дает возможности всем участникам для роста бизнеса своих клиентов за счет использования дополнительных кредитных ресурсов.