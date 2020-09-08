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Продавцы на Ozon близки к «Открытию»

Банк начал выдавать экспресс-кредиты партнерам крупнейшего российского маркетплейса
Елена Ведерина
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon расширил программу кредитования продавцов. Теперь они, помимо займов от микрофинансовых компаний, могут получить экспресс-кредит от банка «Открытие» – до 10 млн руб. с процентной ставкой от 9,5% годовых на срок до двух лет. Залогом по кредиту станут товары, находящиеся на складах Ozon.

«Основное преимущество в том, что весь процесс кредитования проходит онлайн: от этапа подачи заявки до выдачи, – объясняет директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Елена Куроптева. – Несомненным плюсом является также то, что клиенту не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя». В банке отмечают, что реализация совместного проекта дает возможности всем участникам для роста бизнеса своих клиентов за счет использования дополнительных кредитных ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных