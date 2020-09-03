Продажи Ozon выросли почти втрое во время пандемии

Продажи Ozon выросли почти втрое во время пандемииЭто стало следствием изменения потребительских привычек покупателей
Оборот (gross merchandise value) российского онлайн-ритейлера Ozon во II квартале 2020 г. вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45,8 млрд руб. с НДС, сообщили в компании. Таким образом, квартальный оборот маркетплейса превысил оборот 2018 г. За первое полугодие оборот вырос на 152% – до 77,4 млрд руб. Чистую выручку и прибыль компания не раскрывает.
Такому росту поспособствовали несколько факторов: приток новых клиентов из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, экспансия логистической инфраструктуры в регионах и изменения в структуре покупок – из-за пандемии люди стали чаще покупать в онлайне товары повседневного спроса, объясняют в компании.
Прошедший квартал стал для Ozon показателем успешной трансформации из классического интернет-магазина в маркетплейс. Процент от оборота товаров, проданных селлерами (внешние продавцы) на площадке Ozon, впервые превысил 50%.
В апреле – июне в России действовали наиболее строгие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, из-за значительного роста числа заболевших. Были закрыты торговые центры, кафе, рестораны, фудкорты и пр. Количество заказов за отчетный период в среднем составило 160 400 заказов в сутки, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 132%. Апрель – май принес маркетплейсу рост новых клиентов на 84%. «После открытия офлайн-точек каждый четвертый «весенний» новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой – два заказа или более», – отмечают в компании.
«Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки, и поведение наших клиентов во II квартале 2020 г. доказывает, что отказываться от онлайн-шопинга люди не собираются», – приводятся слова финансового директора Ozon Даниила Федорова в пресс-релизе.
Темпы роста оборота Ozon оказались выше, чем у крупнейшего в России маркетплейса Wildberries: его оборот во II квартале вырос на 123%, в то время как у Ozon – на 188%. Однако объемы продаж Wildberries превышают Ozon более чем вдвое. Wildberries за II квартал продал товаров на 103,4 млрд руб.
Ozon – это старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России по данным Data Insight за 2019 г. Он уступает только Wildberries и «Ситилинку».
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%). В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может купить 30% онлайн-ритейлера. Ozon рассматривает «различные стратегические шаги для финансирования развития», включая IPO, говорил 4 июня Reuters финансовый директор онлайн-ритейлера Даниил Федоров. Ранее о том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал Евтушенков. Представитель АФК «Система» тогда же подтверждал, что корпорация сохраняет такие планы: «На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес инвесторов к компании». В том числе, Евтушенков рассказывал об интересе главы Amazon Джефа Безоса к российскому онлайн-ритейлеру.