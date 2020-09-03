Продажи Ozon выросли почти втрое во время пандемии

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%). В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может купить 30% онлайн-ритейлера. Ozon рассматривает «различные стратегические шаги для финансирования развития», включая IPO, говорил 4 июня Reuters финансовый директор онлайн-ритейлера Даниил Федоров. Ранее о том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал Евтушенков. Представитель АФК «Система» тогда же подтверждал, что корпорация сохраняет такие планы: «На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес инвесторов к компании». В том числе, Евтушенков рассказывал об интересе главы Amazon Джефа Безоса к российскому онлайн-ритейлеру.