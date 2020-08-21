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Российский рынок дронов взлетел

Продажи коптеров за первые полгода превысили миллиард рублей
Татьяна Исакова Павел Клевошин
Квадрокоптеры покупают и для развлечения, и для работы /Наталья Шарапова / Ведомости

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев россияне приобрели 95 000 летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 млрд руб. В компании отмечают, что сейчас рынок растет вдвое быстрее, чем это было в 2019 г. в сравнении с 2018-м.

Квадрокоптеры покупают и для развлечения, и для работы, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. Качественные дроны становятся более доступными, при этом появляются новые сценарии их применения: видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка и проч., пояснил Еремин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных