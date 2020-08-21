Российский рынок дронов взлетел

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев россияне приобрели 95 000 летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 млрд руб. В компании отмечают, что сейчас рынок растет вдвое быстрее, чем это было в 2019 г. в сравнении с 2018-м.