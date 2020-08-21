Российский рынок дронов взлетел

Российский рынок дронов взлетелПродажи коптеров за первые полгода превысили миллиард рублей
По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев россияне приобрели 95 000 летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 млрд руб. В компании отмечают, что сейчас рынок растет вдвое быстрее, чем это было в 2019 г. в сравнении с 2018-м.
Квадрокоптеры покупают и для развлечения, и для работы, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. Качественные дроны становятся более доступными, при этом появляются новые сценарии их применения: видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка и проч., пояснил Еремин.
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