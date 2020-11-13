«Победа» анонсировала возобновление рейсов в Армению
Лоукостер «Победа» возоновит рейсы из Москвы в армянский город Гюмри с 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва – Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 г.», – говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по четвергам.
Кроме того, с 28 ноября «Победа» возобновит полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория), рейсы будут выполняться по субботам. Полеты в Ларнаку (Кипр) возобновятся с 4 декабря и будут осуществляться по пятницам, рассказали в компании.
Ранее российское посольство в Никосии сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить еженедельные полеты между Россией и Кипром с 22 ноября. В диппредставительстве добавили, что рейсы планируются по воскресеньям.