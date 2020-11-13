«Победа» анонсировала возобновление рейсов в Армению

Кроме того, с 28 ноября «Победа» возобновит полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория), рейсы будут выполняться по субботам. Полеты в Ларнаку (Кипр) возобновятся с 4 декабря и будут осуществляться по пятницам, рассказали в компании.