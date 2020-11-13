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«Победа» анонсировала возобновление рейсов в Армению

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Лоукостер «Победа» возоновит рейсы из Москвы в армянский город Гюмри с 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва – Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 г.», – говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по четвергам.

Кроме того, с 28 ноября «Победа» возобновит полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория), рейсы будут выполняться по субботам. Полеты в Ларнаку (Кипр) возобновятся с 4 декабря и будут осуществляться по пятницам, рассказали в компании.

Ранее российское посольство в Никосии сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить еженедельные полеты между Россией и Кипром с 22 ноября. В диппредставительстве добавили, что рейсы планируются по воскресеньям.

Ранее по теме: «Аэрофлот» планирует возобновить полеты на Кипр с 22 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных