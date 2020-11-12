«Аэрофлот» планирует возобновить полеты на Кипр с 22 ноября
«По информации авиакомпании «Аэрофлот», с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево)», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве добавили, что рейсы планируются по воскресеньям: в 09:50 — из Москвы, в 13:50 — из Ларнаки.
Ранее сообщалось, что кипрская авиакомпания Cyprus Airways планирует возобновить рейсы Ларнака — Москва зимой 2020/2021 гг. Минздрав Кипра с 28 августа разрешил въезжать в страну россиянам, которые постоянно живут на острове, членам их семей, дипломатам, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от местных властей.