«Аэрофлот» планирует возобновить полеты на Кипр с 22 ноября

Ранее сообщалось, что кипрская авиакомпания Cyprus Airways планирует возобновить рейсы Ларнака — Москва зимой 2020/2021 гг. Минздрав Кипра с 28 августа разрешил въезжать в страну россиянам, которые постоянно живут на острове, членам их семей, дипломатам, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от местных властей.