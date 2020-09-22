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Cyprus Airways планирует возобновить рейсы в Москву

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Кипрская авиакомпания Cyprus Airways планирует зимой 2020-2021 годов возобновить рейсы Ларнака — Москва, сообщила компания.

Также авиакомпания планирует продолжить рейсы в Тель-Авив, как только в Израиле стабилизируется ситуация с коронавирусом, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее Минздрав Кипра сообщил, что с 28 августа въезжать в страну разрешено россиянам, которые постоянно живут на острове, членам их семей, дипломатам, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от местных властей.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

Ранее по теме: «Белавиа» возобновит рейсы в Россию с 30 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных