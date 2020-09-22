Cyprus Airways планирует возобновить рейсы в Москву
Кипрская авиакомпания Cyprus Airways планирует зимой 2020-2021 годов возобновить рейсы Ларнака — Москва, сообщила компания.
Также авиакомпания планирует продолжить рейсы в Тель-Авив, как только в Израиле стабилизируется ситуация с коронавирусом, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее Минздрав Кипра сообщил, что с 28 августа въезжать в страну разрешено россиянам, которые постоянно живут на острове, членам их семей, дипломатам, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от местных властей.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.