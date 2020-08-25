Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Кипр начнет принимать некоторые категории россиян с 28 августа, следует из данных минздрава республики. По эпидемиологической ситуации с коронавирусом минздрав делит страны на три категории – А, В и С. Россия впервые с начала пандемии попадет в этот перечень в качестве страны категории «С». Въезд на территорию страны разрешат россиянам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей.