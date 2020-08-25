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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

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Кипр начнет принимать некоторые категории россиян с 28 августа, следует из данных минздрава республики. По эпидемиологической ситуации с коронавирусом минздрав делит страны на три категории – А, В и С. Россия впервые с начала пандемии попадет в этот перечень в качестве страны категории «С». Въезд на территорию страны разрешат россиянам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей.

По прилете на Кипр россияне должны будут сдать тест на коронавирус или предъявить справку об отрицательных результатах теста, полученную не позже чем за 72 часа до вылета. После они должны уйти на двухнедельный карантин. Оплатить исследования нужно будет самостоятельно. Тесты на коронавирус нужно сдавать и гражданам стран категории B. Иностранцам из категории А справки не нужны.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

Ранее по теме: Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных