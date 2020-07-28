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Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

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Глеб Мишустин
1 августа шенгенская зона еще не будет открыта для граждан России /Евгений Разумный / Ведомости

Брюссель в очередной раз откорректировал список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. В изначальной редакции планировалось, что границы ЕС будут открыты для 14 государств и Китая. Позже Еврокомиссия исключила из белого списка Сербию и Черногорию. Сейчас правом въезда на территорию ЕС обладают Канада, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Грузия, Уругвай, Япония, Тунис, Алжир и Марокко.

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Еврокомиссии, государствам – членам ЕС было рекомендовано согласовать белый список стран, которым будет разрешен въезд на территорию союза. 11 июня Совет Европейского союза постановил постепенно отменять запреты на въезд для ряда государств начиная с 30 июня. 16 июля были приняты новые рекомендации к этому постановлению, среди которых список из 12 названных выше стран плюс Китай, который пока не подтвердил, что взаимно откроет границы для граждан ЕС. Источник подчеркнул, что вопросы вокруг белого списка находятся в ведении Европейского совета (орган, куда входят главы государств и правительств ЕС. – «Ведомости») и что сам список будет регулярно обновляться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных