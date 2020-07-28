Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Еврокомиссии, государствам – членам ЕС было рекомендовано согласовать белый список стран, которым будет разрешен въезд на территорию союза. 11 июня Совет Европейского союза постановил постепенно отменять запреты на въезд для ряда государств начиная с 30 июня. 16 июля были приняты новые рекомендации к этому постановлению, среди которых список из 12 названных выше стран плюс Китай, который пока не подтвердил, что взаимно откроет границы для граждан ЕС. Источник подчеркнул, что вопросы вокруг белого списка находятся в ведении Европейского совета (орган, куда входят главы государств и правительств ЕС. – «Ведомости») и что сам список будет регулярно обновляться.