«Белавиа» возобновит рейсы в Россию с 30 сентября

С 1 августа международные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. В первую очередь авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией (при наличии у пассажиров вида на жительства в стране) и, временно, с Польшей. При этом Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.