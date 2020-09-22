«Белавиа» возобновит рейсы в Россию с 30 сентября
Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует возобновить рейсы в Москву с 30 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября, один раз в неделю по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в "Домодедово"», — сообщили в авиакомпании. Билеты на октябрь из Минска в российские города доступны для бронирования на сайте перевозчика.
20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты в эти страны будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) – 27 сентября.
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С республикой было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. В данный момент через Белоруссию ходят только транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.
С 1 августа международные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. В первую очередь авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией (при наличии у пассажиров вида на жительства в стране) и, временно, с Польшей. При этом Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.