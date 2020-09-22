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«Белавиа» возобновит рейсы в Россию с 30 сентября

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует возобновить рейсы в Москву с 30 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября, один раз в неделю по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в "Домодедово"», — сообщили в авиакомпании. Билеты на октябрь из Минска в российские города доступны для бронирования на сайте перевозчика.

20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты в эти страны будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) – 27 сентября.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С республикой было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. В данный момент через Белоруссию ходят только транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.

С 1 августа международные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. В первую очередь авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией (при наличии у пассажиров вида на жительства в стране) и, временно, с Польшей. При этом Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных