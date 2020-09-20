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Правительство утвердило возобновление авиасообщения с четырьмя странами

Полеты возобновляются в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею
Ведомости
Максим Стулов/Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается на сайте правительства.

«Для граждан ещё четырёх стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Россияне могут беспрепятственно вылететь в любую из этих стран, граждане же указанных государств могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска, отметили в правительстве.

Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г.Сеул) – 27 сентября.

Решение о возобновлении полетов было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября. В правительстве также решили прекратить так называемые «вывозные рейсы», поскольку граждане России получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных рейсов.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят только транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.

В начале сентября Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, однако временные рамки не называлась. Позже глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что власти прорабатывают варианты открытия границ с Белоруссией до конца сентября.

С 1 августа международные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сначала авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительства в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных