МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», – говорится в сообщении дипведомства. МИД также указал, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, поэтому необходимо «сохранять осторожность и бдительность» для поддержания позитивных тенденций, наметившихся в последнее время.