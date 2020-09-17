МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения России с популярными европейскими туристическими направлениями преждевременно, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российского МИДа.
«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», – говорится в сообщении дипведомства. МИД также указал, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, поэтому необходимо «сохранять осторожность и бдительность» для поддержания позитивных тенденций, наметившихся в последнее время.
В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами – за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже – из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.
Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительство в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничений на въезд для россиян пока не снял.