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МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

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Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения России с популярными европейскими туристическими направлениями преждевременно, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российского МИДа.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», – говорится в сообщении дипведомства. МИД также указал, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, поэтому необходимо «сохранять осторожность и бдительность» для поддержания позитивных тенденций, наметившихся в последнее время.

В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами – за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже – из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.

Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительство в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничений на въезд для россиян пока не снял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных