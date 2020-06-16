Россияне приготовились к путешествиям

С отменой режима самоизоляции россияне приготовились активно путешествовать, к такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования билетов и отелей «Тинькофф путешествия». Они учитывали данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex о финансовых операциях онлайн и офлайн более 12 млн клиентов во всех регионах России и данные о заказах самого сервиса бронирования.