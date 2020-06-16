Россияне приготовились к путешествиям

Россияне приготовились к путешествиямВ основном пока по России
С отменой режима самоизоляции россияне приготовились активно путешествовать, к такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования билетов и отелей «Тинькофф путешествия». Они учитывали данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex о финансовых операциях онлайн и офлайн более 12 млн клиентов во всех регионах России и данные о заказах самого сервиса бронирования.
Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса в России начались с 12 мая.
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