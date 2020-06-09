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Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

В начале сезона возможно даже падение цен на путевки
Татьяна Романова
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Тенденции роста цен на туры по России на лето по традиционно популярным направлениям нет, сообщила пресс-служба Ростуризма. Ранее о возможном подорожании отдыха в России на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Он объяснял это закрытием границ из-за пандемии.  

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами – за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Все российские гостиницы и санатории не работали до 1 июня. С начала лета в регионах заработали санатории с медицинской лицензией. Все отдыхающие должны иметь справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфекционными больными, в город выходить нельзя. 

По факту туристический рынок не работает, многие гостиницы и санатории России пока не открылись, заявил «Ведомостям» гендиректор туроператора «Дельфин», крупного оператора на рынке туризма по России, Сергей Ромашкин: «О каком росте цен может идти речь?» По его словам, из более чем 80 санаториев в Краснодарском крае открыто около 35, их загрузка не превышает 5–10%. 

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

Для значительного подорожания должны быть ажиотажный спрос и дефицит мест в отелях, но ни того, ни другого не наблюдается, соглашается Сергей Толчин, исполнительный директор «Интуриста». Рост цен не подтверждает и туроператор «TUI Россия»: отельеры пока держат расценки на уровне прошлого года. 

Курортные препоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщал, что полноценный курортный сезон в стране планируется начать с 1 июля. По распоряжению местных властей карантин на Кубани пока действует до 21 июня. Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму будет снят с 15 июня, написал в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов: в этот день будет отменена обязательная обсервация для приезжающих в регион из других субъектов РФ. 

В отелях сети Azimut в Сочи, Нальчике и Туапсе увеличение цен пока не планируется, но это, безусловно, будет напрямую зависеть от спроса, говорит Максим Бродовский, гендиректор Azimut  Hotels: спрос есть, на июль некоторые отели уже забронированы на 20–30%. Пока цены находятся на уровне 2016 г., добавляет гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Сегодня есть много факторов, которые говорят в пользу того, что ажиотажного спроса в этом году вообще может не случиться, рассуждает Толчин. Причин много: от снижения реальных доходов населения до страха второй волны вируса. Некоторые россияне потеряли работу и не имеют денег на поездки, а те, у кого работа есть, продолжат работать и, скорее всего, обойдутся в этом году без отпуска, считает он.

Повышение цен возможно теоретически лишь в августе на 3–5%, в каких-то лучших отелях, но массового повышения не будет, полагает Ромашкин: более того, на старте сезона, в июле, цены и вовсе могут снизиться – надо же как-то привлекать туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных