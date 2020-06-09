Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортахВ начале сезона возможно даже падение цен на путевки
Тенденции роста цен на туры по России на лето по традиционно популярным направлениям нет, сообщила пресс-служба Ростуризма. Ранее о возможном подорожании отдыха в России на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Он объяснял это закрытием границ из-за пандемии.
В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами – за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Все российские гостиницы и санатории не работали до 1 июня. С начала лета в регионах заработали санатории с медицинской лицензией. Все отдыхающие должны иметь справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфекционными больными, в город выходить нельзя.
По факту туристический рынок не работает, многие гостиницы и санатории России пока не открылись, заявил «Ведомостям» гендиректор туроператора «Дельфин», крупного оператора на рынке туризма по России, Сергей Ромашкин: «О каком росте цен может идти речь?» По его словам, из более чем 80 санаториев в Краснодарском крае открыто около 35, их загрузка не превышает 5–10%.
Для значительного подорожания должны быть ажиотажный спрос и дефицит мест в отелях, но ни того, ни другого не наблюдается, соглашается Сергей Толчин, исполнительный директор «Интуриста». Рост цен не подтверждает и туроператор «TUI Россия»: отельеры пока держат расценки на уровне прошлого года.
Курортные препоны
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщал, что полноценный курортный сезон в стране планируется начать с 1 июля. По распоряжению местных властей карантин на Кубани пока действует до 21 июня. Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму будет снят с 15 июня, написал в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов: в этот день будет отменена обязательная обсервация для приезжающих в регион из других субъектов РФ.
В отелях сети Azimut в Сочи, Нальчике и Туапсе увеличение цен пока не планируется, но это, безусловно, будет напрямую зависеть от спроса, говорит Максим Бродовский, гендиректор Azimut Hotels: спрос есть, на июль некоторые отели уже забронированы на 20–30%. Пока цены находятся на уровне 2016 г., добавляет гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.
Сегодня есть много факторов, которые говорят в пользу того, что ажиотажного спроса в этом году вообще может не случиться, рассуждает Толчин. Причин много: от снижения реальных доходов населения до страха второй волны вируса. Некоторые россияне потеряли работу и не имеют денег на поездки, а те, у кого работа есть, продолжат работать и, скорее всего, обойдутся в этом году без отпуска, считает он.
Повышение цен возможно теоретически лишь в августе на 3–5%, в каких-то лучших отелях, но массового повышения не будет, полагает Ромашкин: более того, на старте сезона, в июле, цены и вовсе могут снизиться – надо же как-то привлекать туристов.