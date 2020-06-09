Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

Сегодня есть много факторов, которые говорят в пользу того, что ажиотажного спроса в этом году вообще может не случиться, рассуждает Толчин. Причин много: от снижения реальных доходов населения до страха второй волны вируса. Некоторые россияне потеряли работу и не имеют денег на поездки, а те, у кого работа есть, продолжат работать и, скорее всего, обойдутся в этом году без отпуска, считает он.