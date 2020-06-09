Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте». С этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Прибывающие из-за границы, в том числе с Украины, по-прежнему должны будут две недели соблюдать самоизоляцию.
Принимать туристов Крым готов с 1 июля, а бронировать отели и покупать путевки можно уже сейчас, добавил Аксенов.
По его словам, 9 июня на сайте правительства республики появится указ об ослаблении ограничений в регионе. В нем будет подробная информация о всех сферах деятельности, которые откроются с 15 июня. Глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке. «Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения», – пояснил Аксенов.
В марте власти Крыма запретили бронирование мест в отелях, прием и размещение граждан на полуострове до 1 июня. В Крыму, по данным на 9 июня, выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек умерли, 330 выздоровели.