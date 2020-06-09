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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

Ведомости

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте». С этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Прибывающие из-за границы, в том числе с Украины, по-прежнему должны будут две недели соблюдать самоизоляцию.

Принимать туристов Крым готов с 1 июля, а бронировать отели и покупать путевки можно уже сейчас, добавил Аксенов.

По его словам, 9 июня на сайте правительства республики появится указ об ослаблении ограничений в регионе. В нем будет подробная информация о всех сферах деятельности, которые откроются с 15 июня. Глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке. «Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения», – пояснил Аксенов.

В марте власти Крыма запретили бронирование мест в отелях, прием и размещение граждан на полуострове до 1 июня. В Крыму, по данным на 9 июня, выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек умерли, 330 выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных