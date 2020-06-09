Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

По его словам, 9 июня на сайте правительства республики появится указ об ослаблении ограничений в регионе. В нем будет подробная информация о всех сферах деятельности, которые откроются с 15 июня. Глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке. «Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения», – пояснил Аксенов.