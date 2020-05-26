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Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

В том числе из-за ухудшения материального положения, показал опрос «Ромир»
Екатерина Мереминская
Люди собираются потратить отложенные на отпуск деньги на другие покупки или на выплату долгов /Lynne Sladky / AP

Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведенный 16–22 мая. Это гораздо выше уровня до пандемии коронавируса. Так, 19–26 марта отказывались от отпуска только 18% опрошенных людей. В Москве показатель еще выше (58%), исследователи это объясняют «традиционно высокой туристической активностью» жителей.

Опрос прошли 40 000 человек старше 18 лет из 220 городов России. Такие исследования, показывающие влияние коронавируса на жизнь россиян, «Ромир» проводит с марта регулярно.

Планы на отпуск изменились в связи с пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений, отвечали опрошенные. Но, видимо, сыграли роль и финансовые факторы. Так, больше трети опрошенных (37%) планируют отложить непотраченные деньги до следующего отпуска, 24% уже готовы потратить их на другие покупки, еще 18% расплатятся ими по кредитам. Москвичи преимущественно (28% опрошенных из Москвы) предпочитают оставить сэкономленные деньги как «подушку безопасности». В целом больше трети всех опрошенных людей считают, что их финансовое положение после карантина может ухудшиться (35% в России и 43% в Москве).

В связи с коронавирусом многие страны закрыли границы для туристов, а в некоторых государствах для приехавших из других стран людей обязателен карантин. Ростуризм еще 19 марта попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. Об этом же попросил премьер-министр Михаил Мишустин: «За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

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Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока не видно, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Но и внутри страны передвигаться пока непросто, во многих областях действует карантин для прибывающих из других регионов. Обороты во внутреннем туризме упали на 95–100%, без работы могут остаться 2,5 млн человек, занятых в этой отрасли, сообщил Ростуризм. Туризм и гостиничный бизнес вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Им положены налоговые каникулы и мораторий на проверки, также они могут претендовать на беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а малые и средние предприятия – на гранты и субсидии.

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Но мер поддержки туристского сектора категорически недостаточно и правительство обсуждает серьезные меры по дополнительному субсидированию этой сферы, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Это может быть частичное субсидирование процентов и рассрочка платежей по кредитам для компаний, которые вложились в стройку гостиниц или планируют это сделать, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных