Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока не видно, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Но и внутри страны передвигаться пока непросто, во многих областях действует карантин для прибывающих из других регионов. Обороты во внутреннем туризме упали на 95–100%, без работы могут остаться 2,5 млн человек, занятых в этой отрасли, сообщил Ростуризм. Туризм и гостиничный бизнес вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Им положены налоговые каникулы и мораторий на проверки, также они могут претендовать на беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а малые и средние предприятия – на гранты и субсидии.