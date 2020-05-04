Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество / Интервью

Турция планирует снимать карантин и принимать туристов

В конце Рамадана власти обещают устроить двойной праздник
Софья Корепанова
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа /AP Photo

«Мы с радостью констатируем, что эпидемия идет на спад», – заявил 26 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Турция 3 мая перешла с 7-го на 8-е место в мире по количеству выявленных случаев заражения, ее место заняла Россия (126 045 и 134 687 заболевших соответственно).

Двойной праздник в конце Рамадана

Полторы недели назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки, когда могут быть сняты карантинные меры, действующие с 16 марта: «Мы надеемся, что в конце Рамадана [который заканчивается 24 мая] будем отмечать двойной праздник. Количество заболевших с каждым днем уменьшается. Количество вылечившихся достигло переломной точки».

Турция надеется в этом году провести туристический сезон. Первыми откроются гостиницы и туристические зоны, получившие сертификат об отсутствии коронавируса. Это значит, что среди их постояльцев и персонала не было заболевших, а на территории действуют меры безопасности. На пляже стало меньше шезлонгов, столы в ресторанах расставлены подальше друг от друга, гостей заселят только в половину номеров. Одно из условий – отмена столь популярного у туристов шведского стола. Скорее всего, вместо него будет комплексное меню.

С середины мая в стране начнет расти внутренний туризм, ожидает Министерство культуры и туризма Турции. А к концу мая чиновники рассчитывают на наплыв иностранцев. «Внутренние путешественники должны начать отдыхать, чтобы показать иностранным туристам, что Турция – безопасное и гигиеничное место отдыха», – призвала Ассоциация профессиональных менеджеров отелей Турции. Между тем аналитическое агенство Tourism Economics прогнозирует восстановление международного туризма только в июле. Количество международных поездок упадет в этом году минимум на 10,5%, а в пессимистическом сценарии – на 17,9%.

Для Турции очень важно сохранить туристический бизнес, доходы от которого приближаются к 4% ВВП (в 2018 г. – 3,8%). По данным министерства туризма, туристическая отрасль принесла в 2018 г. $29,5 млрд, а прошлом году уже $34,5 млрд.

Турецкие курорты – излюбленное место отдыха наших соотечественников. Больше всего туристов в Турцию приезжает именно из России: в прошлом году – 7 млн человек (из занимающей второе место Германии – 5 млн).

Как развивалась эпидемия

11 марта Турция объявила об обнаружении первого зараженного коронавирусом – он вернулся из поездки в Европу. Турция стала последней крупной экономикой, признавшей, что вирус проник на ее территорию. Германия с примерно таким же, как в Турции, населением (и там и там – более 83 млн человек), 11 марта отчиталась уже о 1884 больных. Возможно, в Турцию вирус попал поздно. Но более вероятно, что в отсутствие тестирования чиновники не знали, что зараза уже распространяется среди населения, пишет газета The Arab Weekly.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных