Турция планирует снимать карантин и принимать туристов

11 марта Турция объявила об обнаружении первого зараженного коронавирусом – он вернулся из поездки в Европу. Турция стала последней крупной экономикой, признавшей, что вирус проник на ее территорию. Германия с примерно таким же, как в Турции, населением (и там и там – более 83 млн человек), 11 марта отчиталась уже о 1884 больных. Возможно, в Турцию вирус попал поздно. Но более вероятно, что в отсутствие тестирования чиновники не знали, что зараза уже распространяется среди населения, пишет газета The Arab Weekly.