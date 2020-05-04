Турция планирует снимать карантин и принимать туристов

Турция планирует снимать карантин и принимать туристовВ конце Рамадана власти обещают устроить двойной праздник
«Мы с радостью констатируем, что эпидемия идет на спад», – заявил 26 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Турция 3 мая перешла с 7-го на 8-е место в мире по количеству выявленных случаев заражения, ее место заняла Россия (126 045 и 134 687 заболевших соответственно).
Двойной праздник в конце Рамадана
Полторы недели назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки, когда могут быть сняты карантинные меры, действующие с 16 марта: «Мы надеемся, что в конце Рамадана [который заканчивается 24 мая] будем отмечать двойной праздник. Количество заболевших с каждым днем уменьшается. Количество вылечившихся достигло переломной точки».
Турция надеется в этом году провести туристический сезон. Первыми откроются гостиницы и туристические зоны, получившие сертификат об отсутствии коронавируса. Это значит, что среди их постояльцев и персонала не было заболевших, а на территории действуют меры безопасности. На пляже стало меньше шезлонгов, столы в ресторанах расставлены подальше друг от друга, гостей заселят только в половину номеров. Одно из условий – отмена столь популярного у туристов шведского стола. Скорее всего, вместо него будет комплексное меню.
С середины мая в стране начнет расти внутренний туризм, ожидает Министерство культуры и туризма Турции. А к концу мая чиновники рассчитывают на наплыв иностранцев. «Внутренние путешественники должны начать отдыхать, чтобы показать иностранным туристам, что Турция – безопасное и гигиеничное место отдыха», – призвала Ассоциация профессиональных менеджеров отелей Турции. Между тем аналитическое агенство Tourism Economics прогнозирует восстановление международного туризма только в июле. Количество международных поездок упадет в этом году минимум на 10,5%, а в пессимистическом сценарии – на 17,9%.
Для Турции очень важно сохранить туристический бизнес, доходы от которого приближаются к 4% ВВП (в 2018 г. – 3,8%). По данным министерства туризма, туристическая отрасль принесла в 2018 г. $29,5 млрд, а прошлом году уже $34,5 млрд.
Турецкие курорты – излюбленное место отдыха наших соотечественников. Больше всего туристов в Турцию приезжает именно из России: в прошлом году – 7 млн человек (из занимающей второе место Германии – 5 млн).
Как развивалась эпидемия
11 марта Турция объявила об обнаружении первого зараженного коронавирусом – он вернулся из поездки в Европу. Турция стала последней крупной экономикой, признавшей, что вирус проник на ее территорию. Германия с примерно таким же, как в Турции, населением (и там и там – более 83 млн человек), 11 марта отчиталась уже о 1884 больных. Возможно, в Турцию вирус попал поздно. Но более вероятно, что в отсутствие тестирования чиновники не знали, что зараза уже распространяется среди населения, пишет газета The Arab Weekly.