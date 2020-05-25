Мишустин рекомендовал россиянам отказаться от отпусков за границей

«Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что инфекция была ввезена из-за границы. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», – заявил премьер на заседании координационного совета по распространению COVID-19. По словам министра, «лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране».