Мишустин рекомендовал россиянам отказаться от отпусков за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.
«Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что инфекция была ввезена из-за границы. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», – заявил премьер на заседании координационного совета по распространению COVID-19. По словам министра, «лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране».
С 1 июня, по словам Мишустина, во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией. О запуске курортов в полном объеме можно будет говорить после на следующем этапе снятия ограничений.