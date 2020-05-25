Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг, сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Первый этап смягчения ограничений в столице начался 25 мая. В городе открылись многофункциональные центры «Мои документы» и частично начал работать каршеринг (доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять – семь дней). При этом общая с Подмосковьем пропускная система перестанет действовать: с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.
С 12 мая в Москве возобновилась работа строек и промышленных предприятий. Их сотрудники на рабочих местах обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продлить в Москве режим самоизоляции, а также масочный и пропускной режимы из-за увеличения показателей смертности от COVID-19.