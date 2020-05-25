Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Первый этап смягчения ограничений в столице начался 25 мая. В городе открылись многофункциональные центры «Мои документы» и частично начал работать каршеринг (доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять – семь дней). При этом общая с Подмосковьем пропускная система перестанет действовать: с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.