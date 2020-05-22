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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Обязательное ношение масок и передвижение по пропускам тоже сохранятся
Дарья Коржова Светлана Бочарова
Гавриил Григоров/ТАСС

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась, показатели заболеваемости снижаются, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы, мэр столицы Сергей Собянин считает необходимым продлить все действующие ограничения. Об этом он сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных, госпитализаций еще очень высокие. Более того, количество смертей в мае будет значительно выше, чем в апреле», – объяснил свою точку зрения Собянин.

В связи с этим, по мнению мэра, в Москве пока должны сохраняться режим самоизоляции, обязательное ношение масок и передвижение по пропускам. Кроме того, продолжат действовать строгие санитарные нормы в транспорте и на предприятиях, работа которых разрешена. «Это будет своего рода гарантией, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», – сказал Собянин.

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для проезда в любом виде транспорта необходимо оформлять цифровой пропуск. С 12 мая жителей Москвы обязали носить в общественных местах маски и перчатки.

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

С 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска

Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели в столице откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично возобновит работу каршеринг (арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней). При этом общая с Подмосковьем пропускная система перестанет действовать: с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.

С 12 мая в Москве возобновилась работа строек и промышленных предприятий. Их сотрудники на рабочих местах обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В России, по данным на 22 мая, было выявлено более 326 000 больных коронавирусом, 3249 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 158 000, умерли 1867 человек. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5,1 млн, умерли около 333 000 человек. Россия занимает второе место в мире после США по заболеваемости COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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