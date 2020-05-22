Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в МосквеОбязательное ношение масок и передвижение по пропускам тоже сохранятся
Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась, показатели заболеваемости снижаются, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы, мэр столицы Сергей Собянин считает необходимым продлить все действующие ограничения. Об этом он сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных, госпитализаций еще очень высокие. Более того, количество смертей в мае будет значительно выше, чем в апреле», – объяснил свою точку зрения Собянин.
В связи с этим, по мнению мэра, в Москве пока должны сохраняться режим самоизоляции, обязательное ношение масок и передвижение по пропускам. Кроме того, продолжат действовать строгие санитарные нормы в транспорте и на предприятиях, работа которых разрешена. «Это будет своего рода гарантией, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», – сказал Собянин.
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для проезда в любом виде транспорта необходимо оформлять цифровой пропуск. С 12 мая жителей Москвы обязали носить в общественных местах маски и перчатки.
Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели в столице откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично возобновит работу каршеринг (арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней). При этом общая с Подмосковьем пропускная система перестанет действовать: с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.
С 12 мая в Москве возобновилась работа строек и промышленных предприятий. Их сотрудники на рабочих местах обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
В России, по данным на 22 мая, было выявлено более 326 000 больных коронавирусом, 3249 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 158 000, умерли 1867 человек. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5,1 млн, умерли около 333 000 человек. Россия занимает второе место в мире после США по заболеваемости COVID-19.