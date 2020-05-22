Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

В связи с этим, по мнению мэра, в Москве пока должны сохраняться режим самоизоляции, обязательное ношение масок и передвижение по пропускам. Кроме того, продолжат действовать строгие санитарные нормы в транспорте и на предприятиях, работа которых разрешена. «Это будет своего рода гарантией, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», – сказал Собянин.