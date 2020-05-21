Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действоватьС 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска
О первом этапе смягчения ограничений мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге. По его словам, с 25 мая откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично разрешат работу каршеринга. Однако общая пропускная система с областью перестанет действовать.
По словам Собянина, целый месяц не работало большинство строек и промышленных предприятий Москвы, а пропускной режим серьезно ограничил возможности перемещения по городу. Но в итоге удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии в городе: количество выявляемых случаев заражения начало снижаться, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций», – сообщил Собянин.
Одно из основных нововведений коснется пропускного режима. С 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Это делается для упрощения и создания одноканальной системы, пишет Собянин: оформить их жители других регионов могут уже сегодня. Например, жители Московской области должны оформить пропуск на nedoma.mos.ru, смс 7377 или через контакт-центр (495) 777-77-77. Пропуска, оформленные на propusk.gosuslugi.ru и приложении «Стоп COVID-19», действовать не будут.
Это может быть связано с тем, что подмосковные власти смягчат режим больше, чем московские, объясняет близкий к мэрии человек. Область пока не объявляла о своих планах, это произойдет завтра, говорит близкий к областному правительству человек.
Кроме того, с 25 мая будут открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Правда, не в полном объеме: работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – но только те, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров «Мои документы» будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.
Также может возобновить работу каршеринг. Но не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. У клиента должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции. До тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, считает Собянин.
Крупные операторы каршеринга в Москве – «Делимобиль», YouDrive и BelkaCar – готовы возобновить работу c 25 мая, сообщили их представители.
YouDrive, по словам представителя компании, готов к такому формату работы и уже доработал приложение. После каждой аренды сервис будет снимать автомобиль с линии и проводить полную дезинфекцию. Функция проверки цифровых пропусков в приложении «Делимобиль» уже прошла тестирование, заявил представитель сервиса. Компания готовит тарифные предложения и автопарк к запуску.
По словам представителя BelkaCar, тарифы будут такими же, как и до эпидемии, а возможно, и меньше. Представитель YouDrive сообщил, что компания ищет оптимальную цену услуг.
Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано, считает Собянин. Поэтому, по его словам, все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.