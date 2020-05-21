Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

Кроме того, с 25 мая будут открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Правда, не в полном объеме: работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – но только те, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров «Мои документы» будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.