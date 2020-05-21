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Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

С 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска
Бэла Ляув Ксения Вирченко
Сергей Бобылев / ТАСС

О первом этапе смягчения ограничений мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге. По его словам, с 25 мая откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично разрешат работу каршеринга. Однако общая пропускная система с областью перестанет действовать.

По словам Собянина, целый месяц не работало большинство строек и промышленных предприятий Москвы, а пропускной режим серьезно ограничил возможности перемещения по городу. Но в итоге удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии в городе: количество выявляемых случаев заражения начало снижаться, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и  возобновление работы городских организаций», – сообщил Собянин.

Одно из основных нововведений коснется пропускного режима. С 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Это делается для упрощения и создания одноканальной системы, пишет Собянин: оформить их жители других регионов могут  уже сегодня. Например, жители Московской области должны оформить пропуск на nedoma.mos.ru, смс 7377 или через контакт-центр (495) 777-77-77. Пропуска, оформленные на propusk.gosuslugi.ru и приложении «Стоп COVID-19», действовать не будут.  

Это может быть связано с тем, что подмосковные власти смягчат режим больше, чем московские, объясняет близкий к мэрии человек. Область пока не объявляла о своих планах, это произойдет завтра, говорит близкий к областному правительству человек.

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Кроме того, с  25 мая будут открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Правда, не в полном объеме: работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных  услуг – но только те, которые невозможно получить в электронном виде.  Посещение центров «Мои документы» будет возможно только по предварительной записи на портале  mos.ru. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.  

Также может возобновить работу каршеринг. Но не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. У клиента должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции. До тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин  может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, считает Собянин.

Крупные операторы каршеринга в Москве – «Делимобиль», YouDrive и BelkaCar – готовы возобновить работу c 25 мая, сообщили их представители.

YouDrive, по словам представителя компании, готов к такому формату работы и уже доработал приложение. После каждой аренды сервис будет снимать автомобиль с линии и проводить полную дезинфекцию. Функция проверки цифровых пропусков в приложении «Делимобиль» уже прошла тестирование, заявил представитель сервиса. Компания готовит тарифные предложения и автопарк к запуску.

По словам представителя BelkaCar, тарифы будут такими же, как и до эпидемии, а возможно, и меньше. Представитель YouDrive сообщил, что компания ищет оптимальную цену услуг.

Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано, считает Собянин. Поэтому, по его словам, все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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