Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичной отмене ограничений

Второй критерий – это достаточный уровень тестирования. С этим в Подмосковье все в порядке, отметил Воробьев. Третий показатель – свободный коечный фонд. Здесь сложность заключается в том, что в регионе по прежнему много госпитализаций, сказал губернатор. В день в Подмосковье фиксируется более 900 новых случаев заболевания коронавирусом, по 500–600 пациентов попадают в больницы, остальные лечатся дома. «Но отрицательной динамики у нас нет, некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», – подчеркнул Воробьев.