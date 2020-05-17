Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичной отмене ограничений
По всем трем критериям, которыми рекомендовал руководствоваться Роспотребнадзор, Московская область к 18 мая будет готова к частичному снятию карантина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Первый критерий – это коэффициент распространения коронавируса, который рассчитывается на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней и для первого этапа снятия карантина должен быть не больше 1. В Московской области он, по данным на 17 мая, составлял 0,87. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один больной коронавирусом до его изоляции.
Второй критерий – это достаточный уровень тестирования. С этим в Подмосковье все в порядке, отметил Воробьев. Третий показатель – свободный коечный фонд. Здесь сложность заключается в том, что в регионе по прежнему много госпитализаций, сказал губернатор. В день в Подмосковье фиксируется более 900 новых случаев заболевания коронавирусом, по 500–600 пациентов попадают в больницы, остальные лечатся дома. «Но отрицательной динамики у нас нет, некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», – подчеркнул Воробьев.
На первом этапе снятия ограничений возобновят работу строительные и промышленные организации, а также объекты торговли строительными и отделочными материалами. Говорить о следующем этапе, по мнению губернатора, пока рано.