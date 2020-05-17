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Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичной отмене ограничений

Ведомости

По всем трем критериям, которыми рекомендовал руководствоваться Роспотребнадзор, Московская область к 18 мая будет готова к частичному снятию карантина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Первый критерий – это коэффициент распространения коронавируса, который рассчитывается на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней и для первого этапа снятия карантина должен быть не больше 1. В Московской области он, по данным на 17 мая, составлял 0,87. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один больной коронавирусом до его изоляции.

Второй критерий – это достаточный уровень тестирования. С этим в Подмосковье все в порядке, отметил Воробьев. Третий показатель – свободный коечный фонд. Здесь сложность заключается в том, что в регионе по прежнему много госпитализаций, сказал губернатор. В день в Подмосковье фиксируется более 900 новых случаев заболевания коронавирусом, по 500–600 пациентов попадают в больницы, остальные лечатся дома. «Но отрицательной динамики у нас нет, некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», – подчеркнул Воробьев.

На первом этапе снятия ограничений возобновят работу строительные и промышленные организации, а также объекты торговли строительными и отделочными материалами. Говорить о следующем этапе, по мнению губернатора, пока рано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных