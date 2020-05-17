В России замедлились темпы прироста новых больных коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 3855 новых случаев коронавируса. Второй день подряд прирост составил менее 4000, накануне было зафиксировано 3505 пациентов с COVID-19. Более 80% новых инфицированных младше 65 лет, отметил оперштаб: чаще всего коронавирус выявляли у людей в возрасте от 18 до 45 лет (42,5%), следом идут пациенты от 46 до 65 лет (33%), потом – люди в возрасте от 66 до 79 лет (10,6%), старше 80 лет (5,7%) и дети (8,2%).