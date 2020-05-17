В России замедлились темпы прироста новых больных коронавирусом

В России замедлились темпы прироста новых больных коронавирусомВторые сутки подряд выявлено менее десяти тысяч инфицированных
За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 281 752. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, при этом у 42% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только с помощью тестирования.
Темпы прироста новых заболевших коронавирусом в России замедлились – второй день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщил о 9200 случаев коронавируса за сутки. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России снизился до 0,9, преодолев отметку, при которой Роспотребнадзор рекомендовал переходить на первый этап снятия ограничений. В Москве этот показатель составляет уже менее 0,8. Однако в некоторых регионах пока остается высоким.
Умерли за последние сутки 94 пациента с коронавирусом, из них 71 – в Москве. Всего за время эпидемии в России от COVID-19 скончался 2631 человек. Число выздоровевших выросло на 4207 человек до 67 373.
В Москве за сутки выявлено 3855 новых случаев коронавируса. Второй день подряд прирост составил менее 4000, накануне было зафиксировано 3505 пациентов с COVID-19. Более 80% новых инфицированных младше 65 лет, отметил оперштаб: чаще всего коронавирус выявляли у людей в возрасте от 18 до 45 лет (42,5%), следом идут пациенты от 46 до 65 лет (33%), потом – люди в возрасте от 66 до 79 лет (10,6%), старше 80 лет (5,7%) и дети (8,2%).
В Московской области число больных коронавирусом выросло на 907, в Санкт-Петербурге – на 451, в Нижегородской области – на 281, в Свердловской – на 160, в Саратовской – на 121, в Ханты-Мансийском автономном округе – на 118, в Ростовской области – на 115, в Красноярском крае – на 114, в Ульяновской области – на 101. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (142 824), Московская область (27 369), Санкт-Петербург (10 462), Нижегородская область (6413), Дагестан (3371), Свердловская область (2731), Мурманская (2654), Краснодарский край (2605), Тульская область (2461) и Ростовская (2427).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4,6 млн заболевших коронавирусом. Почти 312 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте США, где количество инфицированных уже превысило 1,4 млн.