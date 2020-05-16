Вакцина от коронавируса стала яблоком раздора

Это может еще больше ухудшить отношения между США и Китаем. Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств лабораторного происхождения нового коронавируса в китайском Ухане, но до сих пор не предоставил их. Также республиканцы предложили конгрессу принять законопроект, разрешающий президенту вводить санкции против Китая, если тот не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.