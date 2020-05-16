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Вакцина от коронавируса стала яблоком раздора

Пока страны спорят, кому и как она достанется, хакеры подбираются к исследователям
Алексей Невельский
Nicolas Asfouri / AFP

Вакцина от коронавируса появится еще не скоро, но уже успела стать причиной международных скандалов. Хотя многие выступают за доступность вакцины для всех, ее распределение вызывает споры, а разработка похожа на гонку вооружений.

Ориентир на 2021 год

По всему миру разрабатывается более 100 вакцин от нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Некоторые фармацевтические компании, включая CanSino Biologics, Inovio Pharmaceuticals, Moderna и Pfizer в партнерстве с BioNTech, даже начали тестировать их на людях, отмечает Bloomberg. Многие проекты нацелены на создание вакцины в 2021 г., хотя некоторые хотят сделать ее доступной для медиков и других людей из зоны риска уже осенью.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) делает все возможное, чтобы ускорить процесс одобрения вакцин, заявил руководитель вакционного подразделения Марко Кавалери. Но он скептически оценивает вероятность того, что какая-либо из них будет готова к сентябрю. Кавалери исключил возможность пропустить некоторые этапы испытаний, ведь необходимо гарантировать безопасность и эффективность вакцин. «Поскольку разработку пришлось начинать с нуля, при оптимистичном сценарии вакцину нужно ждать в начале 2021 г.», – заявил он репортерам в четверг.

EMA также следит за разработкой 115 различных лекарств от коронавируса, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам Кавалери, некоторые из них, возможно, будут одобрены в Европе уже летом. Но он не уточнил, о каких именно препаратах идет речь.

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Sanofi пошла на попятный

Над вакциной работает также французский фармацевтический гигант Sanofi в партнерстве с британской GSK. Они собираются начать тестирование на людях во втором полугодии 2020 г. и выпустить препарат во второй половине 2021 г. Но он уже вызвал скандал. Гендиректор Sanofi Пол Хадсон в интервью Bloomberg заявил, что правительство США имеет право на самый крупный предзаказ, поскольку оно инвестировало в разработку $30 млн. Также Хадсон раскритиковал Европу за недостаточную поддержку компаний.

После выхода статьи Sanofi попросила Bloomberg уточнить, что США получат вакцины местного производства, а Европа и остальной мир – те, что выпускаются в других странах.

Слов Хадсона хватило, чтобы вызвать недовольство Парижа. «Вакцина против COVID-10 должна быть общественным благом для всего мира. Наличие у всех равного доступа к ней не подлежит обсуждению», – заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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Уже на следующий день после интервью, 14 мая, Sanofi пообещала, что весь мир получит доступ к ее вакцине одновременно. «Ни у одной страны не будет преимущества», – заявил председатель совета директоров Sanofi Серж Вайнберг французскому телевидению. Хадсон тоже принес извинения, но все равно повторил мысль, что Европе не хватает такого ведомства, как американская BARDA, выделившая деньги на разработку вакцины Sanofi.

На следующей неделе представитель президента Франции Эмманюэля Макрона встретится с топ-менеджерами Sanofi, сообщает France 24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Изначально Sanofi вместе с GSK планируют выпускать 600 млн доз в год. Также французская компания разрабатывает вторую вакцину вместе с Translate Bio. Но даже если они обе окажутся успешными, этого вряд ли хватит на весь мир, говорил ранее старший вице-президент Sanofi Джон Шайвер.

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Вакцина для всех

Если у ведущих экономик мира есть деньги на разработку вакцин и лекарств, то бедным странам сложно их даже купить. Как заявила благотворительная организация Oxfam, фармацевтические компании не должны решать «кто выживет, а кто умрет».

Поэтому Oxfam и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) опубликовали открытое письмо, в котором призвали участников предстоящего саммита ВОЗ объединить усилия с целью создать бесплатную вакцину для всех людей. Его подписали более 140 бывших и нынешних мировых лидеров, дипломатов, ученых и представителей университетов. Саммит пройдет 18–19 мая в формате видеоконференции.

Еврокомиссия в мае инициировала международную кампанию по сбору $8 млрд для разработки вакцин и лекарств от COVID-19, которые будут доступны для всех по невысокой цене. США не стали принимать в ней участие и не дали официального объяснения. Но представитель администрации президента Дональда Трампа заявил Deutsche Welle, что многие иностранные организации, которые будет финансировать этот проект, и так получают значительную поддержку от США.

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Специалисты сомневаются в способности стран прийти к согласию по поводу распределения вакцины. Любое государство, которое первым ее создаст, захочет контролировать какую-то часть процесса дистрибуции, уверен старший экономист исследовательского центра RAND Кришна Кумар. «Мы даже не можем торговать друг с другом, не думая о пошлинах», – отмечает он (цитата по Bloomberg). Когда речь идет о спасающей жизни вакцине, «договориться будет непросто», полагает Кумар.

«Мы рассчитываем на диалог и сотрудничество, но должны быть готовы к тому, что другие от них откажутся. Вот почему необходим план Б», – приводит Reuters слова Петера Лизе из Христианско-демократического союза (ХДС), одной из правящих партий Германии. Он предлагает странам ЕС в случае чего воспользоваться исключением в правилах Всемирной торговой организации, позволяющим с разрешения правительства выпускать дженерики без согласия владеющих патентами фармацевтических компаний.

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Хакерские атаки

13 мая США обвинили Китай и Иран в попытке украсть интеллектуальную собственность у американских компаний и институтов, разрабатывающих вакцины и лекарства от COVID-19. Они утверждают, что такие кибератаки начались еще в январе. В заявлении ФБР и занимающегося кибербезопасностью подразделения министерства внутренней безопасности США сказано только о хакерах, аффилированных с Китаем. Но за некоторыми атаками также может стоять Тегеран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа.

США не назвали жертв хакерских атак и не объяснили, как они пришли к выводу об ответственности Пекина, но пообещали обнародовать дополнительную информацию в ближайшее время.

Это может еще больше ухудшить отношения между США и Китаем. Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств лабораторного происхождения нового коронавируса в китайском Ухане, но до сих пор не предоставил их. Также республиканцы предложили конгрессу принять законопроект, разрешающий президенту вводить санкции против Китая, если тот не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.

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О намерениях США обвинить Китай и Иран в кибератаках The New York Times сообщила еще 10 мая. На следующий день представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь назвал распространение подобных слухов без доказательств «аморальным» и заявил, что Пекин всегда был против кибератак.

Официальные лица Китая и Ирана не ответили на запросы WSJ о комментарии.

Организации, занимающиеся медицинскими исследованиями, стали мишенями Китая задолго до нынешнего кризиса, утверждает Джон Халтквист из фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. «Китай давно осознал их ценность и сейчас лишь сильнее нацелился на них. И не только он», – рассказал WSJ Халтквист. По его словам, FireEye видела доказательства атак России и Ирана на американские исследовательские группы во время пандемии.

«Это глобальная пандемия, но, к сожалению, страны не относятся к ней как к глобальной проблеме, – говорит другой эксперт по кибербезопасности Джастин Файр из Darktrace (цитата по NYT). – Все активно собирают разведданные друг о друге, чтобы узнать, кто впереди».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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