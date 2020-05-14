Сбербанк предложил сотрудникам участие в испытаниях вакцины от коронавируса

В письме, с содержанием которого ознакомились в РБК, указывается, что потенциальным добровольцам предлагается уведомить о своем желании помощника зампредправления Сбербанка, курирующего медицинскую отрасль. Тем, кто собирается попробоваться в роли испытателя вакцины на себе, должен ознакомиться списком требований к здоровью добровольца и противопоказаниями к участию в тестировании. В письме говорится, что волонтеры должны за две недели до начала испытания ограничить свои контакты со всем потенциально инфицированными коронавирусом и соблюдать ограничения в течение 28 дней исследования воздействия вакцины на организм. В письме также перечисляются другие предписания для добровольцев.