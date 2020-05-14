Сбербанк предложил сотрудникам участие в испытаниях вакцины от коронавируса
В письме, с содержанием которого ознакомились в РБК, указывается, что потенциальным добровольцам предлагается уведомить о своем желании помощника зампредправления Сбербанка, курирующего медицинскую отрасль. Тем, кто собирается попробоваться в роли испытателя вакцины на себе, должен ознакомиться списком требований к здоровью добровольца и противопоказаниями к участию в тестировании. В письме говорится, что волонтеры должны за две недели до начала испытания ограничить свои контакты со всем потенциально инфицированными коронавирусом и соблюдать ограничения в течение 28 дней исследования воздействия вакцины на организм. В письме также перечисляются другие предписания для добровольцев.
На конце 2019 г. в Сбербанке работало 281 тысяча сотрудников. Сбербанк направил на создание лекарственных препаратов против коронавируса 3 млрд рублей, в том числе собранных его топ-менеджерами. В конце апреля первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщил, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала, что пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду мая, а в Москве наступит раньше на несколько дней. Модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, которую разработал бостонский Северо-Восточный университет в 2009–2019 гг.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 100 разных производителей разрабатывают вакцины против коронавируса, шесть вакцин уже проходят клинические испытания. Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что начать клинические испытания отечественной вакцины планируется в июне. Ее совместно разрабатывают биотехнологическая компания «Биокад» и новосибирский Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Биокад» также работает над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. Клинические исследования этой вакцины должны начаться через 4–5 месяцев. В апреле Минздрав России включил разработку прототипа векторной вакцины против коронавируса в госзадание Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи». Центр с сентября 2019 г. работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции − ближневосточного респираторного синдрома (MERS).