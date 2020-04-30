«Биокад» профинансирует создание и выпуск вакцины против коронавируса

Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. В ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов, она показала свою перспективность, говорят участники соглашения. По словам генерального директора «Вектора» Рината Максютова, сотрудничество научного центра с «одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний» сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации населения. Клинические испытания вакцины планируют начать в июле.