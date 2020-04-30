«Биокад» профинансирует создание и выпуск вакцины против коронавируса
Биотехнологическая компания «Биокад» и новосибирский Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подписали соглашение о совместной работе над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. «Биокад» как индустриальный партнер проекта профинансирует и организует клинические исследования вакцины, выпуск и производство препарата.
Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. В ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов, она показала свою перспективность, говорят участники соглашения. По словам генерального директора «Вектора» Рината Максютова, сотрудничество научного центра с «одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний» сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации населения. Клинические испытания вакцины планируют начать в июле.
«Биокад» также работает над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. Клинические исследования этой вакцины должны начаться через 4–5 месяцев.