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«Биокад» профинансирует создание и выпуск вакцины против коронавируса

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Биотехнологическая компания «Биокад» и новосибирский Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подписали соглашение о совместной работе над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. «Биокад» как индустриальный партнер проекта профинансирует и организует клинические исследования вакцины, выпуск и производство препарата.

Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. В ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов, она показала свою перспективность, говорят участники соглашения. По словам генерального директора «Вектора» Рината Максютова, сотрудничество научного центра с «одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний» сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации населения. Клинические испытания вакцины планируют начать в июле.

«Биокад» также работает над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. Клинические исследования этой вакцины должны начаться через 4–5 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных