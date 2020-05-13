Песков рассказал о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса

Песков сказал, что о своем диагнозе он узнал пройдя очередной тест. «На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем», – сказал пресс-секретарь. В первый день, по словам Пескова, симптомов заболевания не было. После началась температура чуть выше 37 и чувствовалось ломота в теле. Вместе с женой Татьяной Навкой (у нее тоже подтвержден COVID-19) они двое или трое суток были дома. Когда поняли, что процесс «идет в гору», поехали в больницу, рассказал Песков.