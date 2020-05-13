Песков рассказал о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о своем самочувствии. 12 мая стало известно, что он лежит в больнице с коронавирусной инфекцией. По словам Пескова, у него также обнаружена двусторонняя пневмония.
Песков сказал, что о своем диагнозе он узнал пройдя очередной тест. «На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем», – сказал пресс-секретарь. В первый день, по словам Пескова, симптомов заболевания не было. После началась температура чуть выше 37 и чувствовалось ломота в теле. Вместе с женой Татьяной Навкой (у нее тоже подтвержден COVID-19) они двое или трое суток были дома. Когда поняли, что процесс «идет в гору», поехали в больницу, рассказал Песков.
«В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный»
С президентом, по словам Пескова, он не контактировал больше месяца. В правительстве все привыкли к работе в режиме видеоконференции, многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше, отметил пресс-секретарь.
На вопрос журналиста о блокаторе вирусов, который Песков надел на совещание Путина с главами регионов 8 апреля, Песков ответил, что носил его, но снял после замечаний журналистов о его возможном вреде. «Я носил беджик, возил его в машине и до сих пор его вожу… И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял…» – сказал пресс-секретарь. На предположение журналиста о том, что Песков, возможно, зря перестал его носить, пресс-секретарь ответил: «Не исключено».
Говоря о вакцине против коронавируса, Песков выразил восхищение эпидемиологами и вирусологами, которые, по его словам, испытывают лекарства на себе. Подробности об этих врачах Песков не раскрыл. По его словам, это люди, «которые являются фанатами своего дела в лучшем смысле этого слова». Песков также рассказал, что обсуждал лечение с премьером Михаилом Мишустиным, который тоже болен COVID-19. «Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», – сказал пресс-секретарь.