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Песков рассказал о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о своем самочувствии. 12 мая стало известно, что он лежит в больнице с коронавирусной инфекцией. По словам Пескова, у него также обнаружена двусторонняя пневмония.

Песков сказал, что о своем диагнозе он узнал пройдя очередной тест. «На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем», – сказал пресс-секретарь. В первый день, по словам Пескова, симптомов заболевания не было. После началась температура чуть выше 37 и чувствовалось ломота в теле. Вместе с женой Татьяной Навкой (у нее тоже подтвержден COVID-19) они двое или трое суток были дома. Когда поняли, что процесс «идет в гору», поехали в больницу, рассказал Песков.

«В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный»

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

С президентом, по словам Пескова, он не контактировал больше месяца. В правительстве все привыкли к работе в режиме видеоконференции, многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше, отметил пресс-секретарь.

На вопрос журналиста о блокаторе вирусов, который Песков надел на совещание Путина с главами регионов 8 апреля, Песков ответил, что носил его, но снял после замечаний журналистов о его возможном вреде. «Я носил беджик, возил его в машине и до сих пор его вожу… И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял…» – сказал пресс-секретарь. На предположение журналиста о том, что Песков, возможно, зря перестал его носить, пресс-секретарь ответил: «Не исключено».

Говоря о вакцине против коронавируса, Песков выразил восхищение эпидемиологами и вирусологами, которые, по его словам, испытывают лекарства на себе. Подробности об этих врачах Песков не раскрыл. По его словам, это люди, «которые являются фанатами своего дела в лучшем смысле этого слова». Песков также рассказал, что обсуждал лечение с премьером Михаилом Мишустиным, который тоже болен COVID-19. «Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», – сказал пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных