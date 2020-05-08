ВОЗ назвала стоимость нового плана борьбы с пандемией коронавируса

Вторая версия плана по борьбе с COVID-19 будет включать в себя техническую поддержку властям стран, научные исследования и планирование систем поставок лекарств и вакцин, когда они будут разработаны, а также глобальную и региональную координацию действий по реагированию на пандемию, уточнил Тедрос Гебреисус.