ВОЗ назвала стоимость нового плана борьбы с пандемией коронавируса
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется $1,7 млрд для реализации второго стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса, объявил руководитель организации Тедрос Гебреисус после еженедельного брифинга стран – членов ВОЗ. По его словам, с учетом уже полученных ВОЗ средств нынешний дефицит финансирования составляет $1,3 млрд.
Вторая версия плана по борьбе с COVID-19 будет включать в себя техническую поддержку властям стран, научные исследования и планирование систем поставок лекарств и вакцин, когда они будут разработаны, а также глобальную и региональную координацию действий по реагированию на пандемию, уточнил Тедрос Гебреисус.
This updated plan includes the following activities:— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2020
-Global and regional coordination in essential areas of the #COVID19 response such as supply chains
-Providing technical support to governments
-R&D, including planning for delivery once therapeutics & vaccines are developed
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным организации на 7 мая, коронавирусом заразились около 3,7 млн человек в 217 странах мира, более 254 000 заразившихся умерли.
14 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.