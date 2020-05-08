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ВОЗ назвала стоимость нового плана борьбы с пандемией коронавируса

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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется $1,7 млрд для реализации второго стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса, объявил руководитель организации Тедрос Гебреисус после еженедельного брифинга стран – членов ВОЗ. По его словам, с учетом уже полученных ВОЗ средств нынешний дефицит финансирования составляет $1,3 млрд.

Вторая версия плана по борьбе с COVID-19 будет включать в себя техническую поддержку властям стран, научные исследования и планирование систем поставок лекарств и вакцин, когда они будут разработаны, а также глобальную и региональную координацию действий по реагированию на пандемию, уточнил Тедрос Гебреисус.

Первый стратегический план ВОЗ по борьбе с COVID-19 был опубликован 3 февраля 2020 г. Стоимость его реализации организация оценила в $675 млн. 14 апреля ВОЗ выпустила обновление стратегии мировой борьбы с коронавирусом. Вторая версия стратегического плана должна быть опубликована в ближайшие дни.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным организации на 7 мая, коронавирусом заразились около 3,7 млн человек в 217 странах мира, более 254 000 заразившихся умерли.

Ранее по теме: ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро

14 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.

Ранее по теме: Генсек ООН указал Трампу на несвоевременность отказа в финансировании ВОЗ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных