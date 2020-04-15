Генсек ООН указал Трампу на несвоевременность отказа в финансировании ВОЗ

«Сейчас настало время для единства в глобальной битве против пандемии COVID-19, а не время для сокращения ресурсов ВОЗ, которая возглавляет и координирует усилия борьбе с коронавирусом в мире, приводятся слова Антониу Гутерриша в опубликованном на сайте ООН пресс-релизе. Генсек ООН считает, что ВОЗ необходимо поддержать как организацию абсолютно важную для победы над COVID-19. Защищая ВОЗ от обвинений Трампа, он сказал, что позже, после пандемии, наступит «время оглянуться назад», а «сейчас не то время». По его словам, тогда «можно будет понять, как такая болезнь возникла и распространила свое опустошение быстро по всему миру».