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Генсек ООН указал Трампу на несвоевременность отказа в финансировании ВОЗ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после решения президента США Дональда Трампа о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения выступил с заявлением о несвоевременности такого шага.

«Сейчас настало время для единства в глобальной битве против пандемии COVID-19, а не время для сокращения ресурсов ВОЗ, которая возглавляет и координирует усилия борьбе с коронавирусом в мире, приводятся слова Антониу Гутерриша в опубликованном на сайте ООН пресс-релизе. Генсек ООН считает, что ВОЗ необходимо поддержать как организацию абсолютно важную для победы над COVID-19. Защищая ВОЗ от обвинений Трампа, он сказал, что позже, после пандемии, наступит «время оглянуться назад», а «сейчас не то время». По его словам, тогда «можно будет понять, как такая болезнь возникла и распространила свое опустошение быстро по всему миру».

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил на брифинге в Белом доме, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус диагностировали у почти 600 тыс. американцев, умерли от него более 25 тыс. человек, выздоровели более 44 тыс. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных