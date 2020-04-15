Генсек ООН указал Трампу на несвоевременность отказа в финансировании ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после решения президента США Дональда Трампа о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения выступил с заявлением о несвоевременности такого шага.
«Сейчас настало время для единства в глобальной битве против пандемии COVID-19, а не время для сокращения ресурсов ВОЗ, которая возглавляет и координирует усилия борьбе с коронавирусом в мире, приводятся слова Антониу Гутерриша в опубликованном на сайте ООН пресс-релизе. Генсек ООН считает, что ВОЗ необходимо поддержать как организацию абсолютно важную для победы над COVID-19. Защищая ВОЗ от обвинений Трампа, он сказал, что позже, после пандемии, наступит «время оглянуться назад», а «сейчас не то время». По его словам, тогда «можно будет понять, как такая болезнь возникла и распространила свое опустошение быстро по всему миру».
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил на брифинге в Белом доме, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус диагностировали у почти 600 тыс. американцев, умерли от него более 25 тыс. человек, выздоровели более 44 тыс. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.