ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро
Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters. Гебреисус также выразил обеспокоенность последствиями пандемии для медицинского обслуживания, особенно для детей.
Гебреисус отметил, что организация обеспокоена ростом количества заболевших в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. Кроме того, закрытие границ из-за COVID-19 привело к нехватке вакцин от других болезней в 21 стране. «Пандемия еще далека от завершения. У нас впереди долгий путь и много работы», – сказал он.
14 апреля представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик пандемии еще впереди. Вакцина от коронавируса, по ее словам, появится не раньше, чем через год. На момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено более 2,9 млн случаев коронавируса. Умерли более 207 000 человек. В России уже более 87 000 случаев заболевания, 794 летальных исхода.