ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро

14 апреля представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик пандемии еще впереди. Вакцина от коронавируса, по ее словам, появится не раньше, чем через год. На момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено более 2,9 млн случаев коронавируса. Умерли более 207 000 человек. В России уже более 87 000 случаев заболевания, 794 летальных исхода.