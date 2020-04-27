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ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро

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Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters. Гебреисус также выразил обеспокоенность последствиями пандемии для медицинского обслуживания, особенно для детей.

Гебреисус отметил, что организация обеспокоена ростом количества заболевших в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. Кроме того, закрытие границ из-за COVID-19 привело к нехватке вакцин от других болезней в 21 стране. «Пандемия еще далека от завершения. У нас впереди долгий путь и много работы», – сказал он.

14 апреля представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик пандемии еще впереди. Вакцина от коронавируса, по ее словам, появится не раньше, чем через год. На момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено более 2,9 млн случаев коронавируса. Умерли более 207 000 человек. В России уже более 87 000 случаев заболевания, 794 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных