Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусомЗаболело COVID-19 в России уже более 87 000 человек
За сутки в России выявили 6198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Почти у половины новых пациентов (43,4%) заболевание протекало без симптомов.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г.
Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 2871 человека, а с начала эпидемии — у 45 351 жителя столицы.
В Москве за последние сутки выздоровело 349 пациентов, сообщает оперштаб столицы. Это рекордный для столицы показатель. В России за сутки вылечилось от коронавируса 579 человек. С начала эпидемии в стране выздоровело 7346 инфицированных, включая 3524 пациента в Москве.
Умерло в России за минувшие сутки 50 пациентов с COVID-19 (из них 31 — в Москве). Общее число летальных исходов заболевания выросло до 794, более половины (435) в Москве.
После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 638 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 9708 жителей. На третьем месте по числу новых случаев – Нижегородская область, где диагноз подтвердился у 207 человек за сутки и у 1574 жителей за весь период. В топ-5 регионов по новым случаям также входят Дагестан — 167 новых заразившихся и 994 за весь период, а также Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 161 человека за сутки и 3238 жителей с начала эпидемии.
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Дагестана также входят Мурманская область (989 выявленных случаев заражения), Краснодарский край (837), Ленинградская (743), Ростовская (714) и Тульская (713) области.
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней) к середине мая, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Между тем медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом уже на этой неделе, сообщила в пятницу, 24 апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом.
Обогнав Китай, Россия занимает девятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. В первую десятку стран по заболеваемости COVID-19 также входят Соединенные Штаты (965 910 подтвержденных случаев заражения), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770), Великобритания (154 037), Турция (110 130) и Иран (90 841).
Заболевание коронавирусной инфекцией зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразилось уже почти 3 млн человек, более 868 000 из них выздоровело, а более 206 000 заразившихся скончались. По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 55 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 26 500 инфицированных, в Испании и во Франции – около 23 000 пациентов, и почти 21 000 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.