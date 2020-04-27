Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 638 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 9708 жителей. На третьем месте по числу новых случаев – Нижегородская область, где диагноз подтвердился у 207 человек за сутки и у 1574 жителей за весь период. В топ-5 регионов по новым случаям также входят Дагестан — 167 новых заразившихся и 994 за весь период, а также Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 161 человека за сутки и 3238 жителей с начала эпидемии.