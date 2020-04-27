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Песков спрогнозировал выход на плато по коронавирусу к середине мая

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Россия выйдет на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам». Он сделал этот вывод, основываясь на истории распространения инфекции в Италии и Испании. «Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – заявил Песков. В первый месяц лета, по его ожиданиям, «уже станет полегче».

Сейчас эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах требует более жесткого режима самоизоляции, чем в других, отметил пресс-секретарь президента. При этом в тех регионах, где она лучше, уже удалось перезапустить отдельные отрасли промышленности. Песков объяснил, что президент Владимир Путин дал ранее губернаторам дополнительные полномочия именно потому, что «им на месте виднее», какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а работу каких нужно приостановить.

Режим самоизоляции в России введен из-за распространения коронавируса, ограничения различаются от региона к региону. 2 апреля Путин дал право губернаторам приостанавливать работу всех предприятий, расширять список отраслей, которые могут продолжить работу, а также ограничивать передвижения граждан и транспорта внутри регионов.

Коронавирус в России, по данным оперативного штаба от 26 апреля, обнаружен у 80 949 человек, больше половины случаев приходится на Москву. Следующими в списке регионов с наибольшим числом больных COVID-19 идут Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Мурманская области и Дагестан.

Ранее по теме: Власти Москвы не видят поводов смягчить режим самоизоляции в майские праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных