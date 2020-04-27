Песков спрогнозировал выход на плато по коронавирусу к середине мая

Сейчас эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах требует более жесткого режима самоизоляции, чем в других, отметил пресс-секретарь президента. При этом в тех регионах, где она лучше, уже удалось перезапустить отдельные отрасли промышленности. Песков объяснил, что президент Владимир Путин дал ранее губернаторам дополнительные полномочия именно потому, что «им на месте виднее», какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а работу каких нужно приостановить.