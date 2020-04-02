Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации. Весь апрель будет нерабочим с сохранением зарплаты. Руководители регионов также получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий, вот они:
Руководители регионов смогут на своих территориях ограничивать передвижения граждан и транспорта, в том числе личного, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.
Также власти регионов получат право приостанавливать работу всех предприятий независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.
Некоторые предприятия и компании продолжат работу, например, банки, аптеки, больницы и поликлиники, а также организации, «выполняющие неотложные работы». Губернаторы смогут дополнять этот список по своему усмотрению.
Решение о режиме работы системообразующих, научных и образовательных организаций власти регионов должны согласовывать с правительством.
Федеральные и региональные ведомства, а также СМИ должны определить списки сотрудников, которые продолжат работу.
В своем обращении президент пояснил, что угроза коронавируса сохраняется и пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Ситуация в регионах складывается по-разному, отметил Путин, поэтому жесткость ограничений должна зависеть от того, как распространяется коронавирус на той или иной территории. Отдельно он обратил внимание, что ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удалось переломить, несмотря на принимаемые меры.
В России, по данным на 2 апреля, зафиксировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 76 регионах страны, большинство из них – в Москве: 2475. Число погибших выросло до 30, вылечившихся – до 235.