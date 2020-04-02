Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

В своем обращении президент пояснил, что угроза коронавируса сохраняется и пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Ситуация в регионах складывается по-разному, отметил Путин, поэтому жесткость ограничений должна зависеть от того, как распространяется коронавирус на той или иной территории. Отдельно он обратил внимание, что ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удалось переломить, несмотря на принимаемые меры.