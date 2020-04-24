Власти Москвы не видят поводов смягчить режим самоизоляции в майские праздники
Поводов для того, чтобы смягчить введенный в Москве режим самоизоляции, пока нет, передает «Интерфакс» слова министра правительства столицы, начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова. Так он ответил на вопрос, сохранятся ли ограничения на майские праздники.
По словам Данчикова, в городе наблюдается ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 – именно это не дает предпосылок к смягчению режима. По данным оперативного штаба, с 21 по 23 апреля число новых заболевших COVID-19 снижалось, однако за сутки к 24 апреля прирост ускорился – за сутки диагноз был поставлен почти 3000 больных. Всего в Москве коронавирус обнаружен у 36 897 человек, это 54% от всех выявленных случаев в России.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом. Он отметил, что, помимо официальных данных по заболеваемости COVID-19, есть и другие факторы, которые говорят, что проблема нарастает.