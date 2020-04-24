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Власти Москвы не видят поводов смягчить режим самоизоляции в майские праздники

Ведомости

Поводов для того, чтобы смягчить введенный в Москве режим самоизоляции, пока нет, передает «Интерфакс» слова министра правительства столицы, начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова. Так он ответил на вопрос, сохранятся ли ограничения на майские праздники.

По словам Данчикова, в городе наблюдается ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 – именно это не дает предпосылок к смягчению режима. По данным оперативного штаба, с 21 по 23 апреля число новых заболевших COVID-19 снижалось, однако за сутки к 24 апреля прирост ускорился – за сутки диагноз был поставлен почти 3000 больных. Всего в Москве коронавирус обнаружен у 36 897 человек, это 54% от всех выявленных случаев в России.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом. Он отметил, что, помимо официальных данных по заболеваемости COVID-19, есть и другие факторы, которые говорят, что проблема нарастает.

Ранее по теме: Собянин: Москва не вышла на плато заболеваемости COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных