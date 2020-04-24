Власти Москвы не видят поводов смягчить режим самоизоляции в майские праздники

По словам Данчикова, в городе наблюдается ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 – именно это не дает предпосылок к смягчению режима. По данным оперативного штаба, с 21 по 23 апреля число новых заболевших COVID-19 снижалось, однако за сутки к 24 апреля прирост ускорился – за сутки диагноз был поставлен почти 3000 больных. Всего в Москве коронавирус обнаружен у 36 897 человек, это 54% от всех выявленных случаев в России.