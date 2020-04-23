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Собянин: Москва не вышла на плато заболеваемости COVID-19

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Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не драматическая, но рост заболеваемости все еще есть, заявил мэр Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24». По его словам, Москва еще не вышла на плато заболеваемости COVID-19; «более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли».

Собянин отметил, что имел в виду официальные данные по заболеваемости COVID-19, т. е. число людей, у которых обнаружен коронавирус. При этом есть и другие факторы, которые говорят, что «проблема не уходит, она нарастает», добавил он.

Плато заболеваемости – это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, вышла ли Россия на плато, сказал, что обстановка остается напряженной – «достаточно просто посмотреть цифры за позавчера, вчера, в ретроспективе» (цитата по «Интерфаксу»).

Число людей с коронавирусом в Москве достигло 33 940 человек, сообщал федеральный оперативный штаб 23 апреля. За сутки врачи обнаружили почти 2000 новых случаев заболевания, 91,9% больных продолжают лечение. Всего в России выявлено 62 773 заражения коронавирусом, 555 человек погибли.

Ранее по теме: Оперативный штаб опубликовал видео из реанимации с больными COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных