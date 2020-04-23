Собянин: Москва не вышла на плато заболеваемости COVID-19

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не драматическая, но рост заболеваемости все еще есть, заявил мэр Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24». По его словам, Москва еще не вышла на плато заболеваемости COVID-19; «более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли».