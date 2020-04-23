Собянин: Москва не вышла на плато заболеваемости COVID-19
Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не драматическая, но рост заболеваемости все еще есть, заявил мэр Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24». По его словам, Москва еще не вышла на плато заболеваемости COVID-19; «более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли».
Собянин отметил, что имел в виду официальные данные по заболеваемости COVID-19, т. е. число людей, у которых обнаружен коронавирус. При этом есть и другие факторы, которые говорят, что «проблема не уходит, она нарастает», добавил он.
Плато заболеваемости – это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, вышла ли Россия на плато, сказал, что обстановка остается напряженной – «достаточно просто посмотреть цифры за позавчера, вчера, в ретроспективе» (цитата по «Интерфаксу»).
Число людей с коронавирусом в Москве достигло 33 940 человек, сообщал федеральный оперативный штаб 23 апреля. За сутки врачи обнаружили почти 2000 новых случаев заболевания, 91,9% больных продолжают лечение. Всего в России выявлено 62 773 заражения коронавирусом, 555 человек погибли.