Оперативный штаб опубликовал видео из реанимации с больными COVID-19

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал видеозапись из реанимации, где находятся больные COVID-19. Видео снял главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко. По словам специалиста, в последнее время в реанимацию часто поступают молодые пациенты в крайне тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких. Реанимации работают в загруженном режиме, отметил главврач.