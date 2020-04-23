Оперативный штаб опубликовал видео из реанимации с больными COVID-19
Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал видеозапись из реанимации, где находятся больные COVID-19. Видео снял главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко. По словам специалиста, в последнее время в реанимацию часто поступают молодые пациенты в крайне тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких. Реанимации работают в загруженном режиме, отметил главврач.
В Москве, по данным на 23 апреля, было почти 34 000 больных коронавирусом, в целом по России эта цифра приближается к 63 000. Умерли 555 пациентов с COVID-19.
Ранее Минздрав рассказывал, что у 80% пациентов коронавирус протекает в легкой форме. При таком течении заболевания температура тела не поднимается выше 38,5 градуса Цельсия, наблюдаются кашель, слабость, боли в горле. Тяжелое течение COVID-19 сопровождается падением уровня кислорода в крови, изменениями в легких. В крайне тяжелых случаях инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности.