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Оперативный штаб опубликовал видео из реанимации с больными COVID-19

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Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал видеозапись из реанимации, где находятся больные COVID-19. Видео снял главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко. По словам специалиста, в последнее время в реанимацию часто поступают молодые пациенты в крайне тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких. Реанимации работают в загруженном режиме, отметил главврач.

В Москве, по данным на 23 апреля, было почти 34 000 больных коронавирусом, в целом по России эта цифра приближается к 63 000. Умерли 555 пациентов с COVID-19.

Ранее Минздрав рассказывал, что у 80% пациентов коронавирус протекает в легкой форме. При таком течении заболевания температура тела не поднимается выше 38,5 градуса Цельсия, наблюдаются кашель, слабость, боли в горле. Тяжелое течение COVID-19 сопровождается падением уровня кислорода в крови, изменениями в легких. В крайне тяжелых случаях инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности.

Ранее по теме: В Москве резко выросло число госпитализаций с подозрением на COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных