В Москве резко выросло число госпитализаций с подозрением на COVID-19

В Москве с 15 апреля действует пропускная система: цифровые пропуска нужно получать для передвижения на любом виде транспорта. В день ее запуска на прошлой неделе на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. После этого было решено автоматизировать этот процесс и проверять пропуска с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича.