В Москве резко выросло число госпитализаций с подозрением на COVID-19
В Москве выросло число госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирус, сообщается на сайте мэра Москвы. За последние сутки в стационары поступило 1900 человек.
На прошлой неделе ситуация в городе на время стабилизировалась, отмечается в сообщении. В сутки госпитализировали примерно по 1300 пациентов. В начале текущей недели эта цифра увеличилась до 1400, в среду было зафиксировано 1800 случаев, а в четверг — уже 1900.
«Ведомости» направили запрос в оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным на 23 апреля, в России было выявлено почти 62 800 больных коронавирусом, 555 человек умерли. Больше всего заболевших в Москве — почти 34 000. С прошлой недели в столице все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на коронавирус.
В Москве с 15 апреля действует пропускная система: цифровые пропуска нужно получать для передвижения на любом виде транспорта. В день ее запуска на прошлой неделе на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. После этого было решено автоматизировать этот процесс и проверять пропуска с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича.