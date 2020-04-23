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В Москве резко выросло число госпитализаций с подозрением на COVID-19

Ведомости

В Москве выросло число госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирус, сообщается на сайте мэра Москвы. За последние сутки в стационары поступило 1900 человек.

На прошлой неделе ситуация в городе на время стабилизировалась, отмечается в сообщении. В сутки госпитализировали примерно по 1300 пациентов. В начале текущей недели эта цифра увеличилась до 1400, в среду было зафиксировано 1800 случаев, а в четверг — уже 1900.

«Ведомости» направили запрос в оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 23 апреля, в России было выявлено почти 62 800 больных коронавирусом, 555 человек умерли. Больше всего заболевших в Москве — почти 34 000. С прошлой недели в столице все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на коронавирус.

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В Москве с 15 апреля действует пропускная система: цифровые пропуска нужно получать для передвижения на любом виде транспорта. В день ее запуска на прошлой неделе на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. После этого было решено автоматизировать этот процесс и проверять пропуска с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных