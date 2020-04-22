Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионыПо его словам, это позволит контролировать перемещения россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России. С таким предложением он выступил во время заседания президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав субъектов.
Пропускная система позволит контролировать перемещения россиян, пояснил Собянин. «Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком он объеме, кто перемещается и т. д.», – сказал он. По мнению мэра, такая мера чрезвычайно важна «для сдерживания и самоизоляции».
В Москве и Московской области пропускная система, введенная в целях борьбы с коронавирусом, начала действовать 15 апреля, она будет работать как минимум до конца месяца. Пропуска нужно получать для передвижения на любом виде транспорта. Для перемещения пешком внутри района проживания они не нужны. Пропуск представляет собой буквенно-числовой код и оформляется на портале мэрии Москвы или правительства Подмосковья, по телефону или с помощью sms.
В первый день, когда начала действовать пропускная система, на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. Поэтому было решено автоматизировать этот процесс. С 22 апреля наличие пропусков проверяется автоматически с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича. Для этого не менее чем за 5 часов до поездки нужно внести в свой пропуск номер карты. Если этого не сделать, карта не сработает при входе в общественный транспорт. Аналогичная система разработана и при проверке пропусков у автомобилистов: тем, кто передвигается на личном или служебном автомобиле, нужно вписать в пропуск его госномер. У пассажиров такси пропуска должны проверять водители.
В России, по данным на 22 апреля, было выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 513 пациентов с COVID-19 умерли. Больше всего инфицированных в Москве – почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.