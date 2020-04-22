Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

По его словам, это позволит контролировать перемещения россиян
Дарья Коржова
Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара на базе ГКБ № 24 в Москве /АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России. С таким предложением он выступил во время заседания президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав субъектов.

Пропускная система позволит контролировать перемещения россиян, пояснил Собянин. «Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком он объеме, кто перемещается и т. д.», – сказал он. По мнению мэра, такая мера чрезвычайно важна «для сдерживания и самоизоляции».

В Москве и Московской области пропускная система, введенная в целях борьбы с коронавирусом, начала действовать 15 апреля, она будет работать как минимум до конца месяца. Пропуска нужно получать для передвижения на любом виде транспорта. Для перемещения пешком внутри района проживания они не нужны. Пропуск представляет собой буквенно-числовой код и оформляется на портале мэрии Москвы или правительства Подмосковья, по телефону или с помощью sms.

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

С 22 апреля доступ в общественный транспорт возможен только по электронным картам

В первый день, когда начала действовать пропускная система, на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. Поэтому было решено автоматизировать этот процесс. С 22 апреля наличие пропусков проверяется автоматически с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича. Для этого не менее чем за 5 часов до поездки нужно внести в свой пропуск номер карты. Если этого не сделать, карта не сработает при входе в общественный транспорт. Аналогичная система разработана и при проверке пропусков у автомобилистов: тем, кто передвигается на личном или служебном автомобиле, нужно вписать в пропуск его госномер. У пассажиров такси пропуска должны проверять водители.

В России, по данным на 22 апреля, было выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 513 пациентов с COVID-19 умерли. Больше всего инфицированных в Москве – почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных