Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

В первый день, когда начала действовать пропускная система, на входах в Московский метрополитен из-за проверки пропусков образовались очереди. Поэтому было решено автоматизировать этот процесс. С 22 апреля наличие пропусков проверяется автоматически с помощью электронных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт москвича. Для этого не менее чем за 5 часов до поездки нужно внести в свой пропуск номер карты. Если этого не сделать, карта не сработает при входе в общественный транспорт. Аналогичная система разработана и при проверке пропусков у автомобилистов: тем, кто передвигается на личном или служебном автомобиле, нужно вписать в пропуск его госномер. У пассажиров такси пропуска должны проверять водители.