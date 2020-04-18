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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

С 22 апреля доступ в общественный транспорт возможен только по электронным картам
Дарья Коржова
Сергей Собянин ужесточил правила пользование общественным транспортом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Кроме того, он объявил еще несколько мер, ужесточающих правила передвижения по городу в период эпидемии.

  • Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. Поэтому теперь для проезда можно будет использовать только электронные карты — «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровые пропуска. Если, номер не будет включен, электронная карта не сработает.

  • Для поездок на личном автомобиле нужно включить его госномер в цифровой пропуск. Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации, при отсутствии пропуска штраф будет выписываться автоматически, как при любом другом нарушении ПДД. Вносить номер автомобиля в пропуск нужно тоже не менее чем за 5 часов до поездки.

  • Вводится новый вид цифровых пропусков — для волонтеров. Оформить их могут добровольцы, получившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер».

  • Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных автомобилей и электронных карт. Для поездок на такси им нужно получать специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска.

  • Расширяется программа обеспечения москвичей бесплатными лекарствами. Теперь их могут получить не только пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус, но все горожане с проявлениями ОРВИ.

Собянин положительно оценил эффект от действующих в Москве ограничений: заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и не по худшему сценарию. Медицинские учреждения смогли нормализовать работу и сейчас у них есть хороший запас мощности отметил он.

«Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды»

Сергей Собянин
мэр Москвы

По последним данным, в России выявлено почти 36 800 заболевших коронавирусом, в Москве число инфицированных превысило 20 000. За все время эпидемии в России умерли 313 пациентов с COVID-19.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных