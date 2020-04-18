Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в МосквеС 22 апреля доступ в общественный транспорт возможен только по электронным картам
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Кроме того, он объявил еще несколько мер, ужесточающих правила передвижения по городу в период эпидемии.
Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. Поэтому теперь для проезда можно будет использовать только электронные карты — «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровые пропуска. Если, номер не будет включен, электронная карта не сработает.
Для поездок на личном автомобиле нужно включить его госномер в цифровой пропуск. Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации, при отсутствии пропуска штраф будет выписываться автоматически, как при любом другом нарушении ПДД. Вносить номер автомобиля в пропуск нужно тоже не менее чем за 5 часов до поездки.
Вводится новый вид цифровых пропусков — для волонтеров. Оформить их могут добровольцы, получившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер».
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных автомобилей и электронных карт. Для поездок на такси им нужно получать специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска.
- Расширяется программа обеспечения москвичей бесплатными лекарствами. Теперь их могут получить не только пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус, но все горожане с проявлениями ОРВИ.
Собянин положительно оценил эффект от действующих в Москве ограничений: заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и не по худшему сценарию. Медицинские учреждения смогли нормализовать работу и сейчас у них есть хороший запас мощности отметил он.
«Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды»
По последним данным, в России выявлено почти 36 800 заболевших коронавирусом, в Москве число инфицированных превысило 20 000. За все время эпидемии в России умерли 313 пациентов с COVID-19.