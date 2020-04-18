Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. Поэтому теперь для проезда можно будет использовать только электронные карты — «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровые пропуска. Если, номер не будет включен, электронная карта не сработает.